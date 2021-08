Le PSG a-t-il raison de vouloir bloquer le transfert de Kylian Mbappé ?

Le club de la capitale est confronté à un dilemme : vendre Kylian Mbappé cet été, à contrecoeur, ou risquer de le perdre gratuitement l'été prochain.

C'était dans l'air du temps depuis le début de l'été, cette fois-ci, c'est officiel : le Real Madrid a lancé son offensive pour signer Kylian Mbappé. Une offre de 160 millions d'euros a été formulé par la Casa Blanca. Une proposition alléchante au vu de la situation contractuelle du champion du monde 2018. Mais Nasser Al-Khelaïfi n'a cessé de le marteler depuis plusieurs mois et l'a encore rappelé lors de la présentation de Lionel Messi : Kylian Mbappé n'est pas à vendre.

Mieux encore, le président du PSG l'a assuré : l'avenir de Kylian Mbappé est à Paris. "Tout le monde connaît le futur de Kylian. Kylian est Parisien, très compétiteur. Il a dit qu'il voulait une équipe compétitive, maintenant il n'y a pas plus compétitif (que le PSG). Il n'a plus d'excuse pour faire quelque chose d'autre", a affirmé Nasser Al-Khelaïfi lors de la présentation de Lionel Messi. Oui mais voilà, malgré les nombreuses propositions de prolongation de contrat du PSG, l'international français n'a toujours pas signé de nouveau contrat.

Le temps file et le contrat de Kylian Mbappé arrive bientôt à son terme. En janvier prochain, le champion du monde 2018 sera libre de négocier avec qui bon lui semble. Et il n'a jamais caché son souhait d'évoluer un jour au Real Madrid. En ces temps compliqués économiquement, le PSG a un choix important à faire. Privilégier l'aspect économique et récupérer une belle partie de son investissement effectué sur Kylian Mbappé en 2017 où le garder cette saison afin d'atteindre ses ambitions sportives mais risquer de perdre un joueur majeur de 22 ans sans la moindre indemnité de transfert.

Pourquoi le PSG doit garder Kylian Mbappé

Si Nasser Al-Khelaïfi va au bout de sa logique et décide de garder Kylian Mbappé au risque de le perdre l'an prochain, aucun supporter du PSG ne le lui reprochera. Tout le monde, en France et dans le monde entier, a envie de voir à l'oeuvre le trio Kylian Mbappé-Neymar-Lionel Messi. En cas de départ du premier avant la fin du mercato, il est peu probable de les voir évoluer ensemble ne serait-ce qu'une minute. Surtout en conservant Kylian Mbappé, le PSG s'affirme comme le grand prétendant à la victoire en Ligue des champions.

Après tout, c'est là le grand objectif du club de la capitale. Les Qataris ne sont pas venus à Paris pour faire des profits, mais bel et bien pour réussir sportivement et faire grandir du club parisien une référence. Avec son trio de feu, même si cela ne dure qu'une saison, le PSG se donne les moyens d'enfin réussir à mettre la main sur la Ligue des champions. Le vice-champion de France en titre a réussi plusieurs beaux coups cet été, en recrutant plusieurs joueurs gratuits et doit donc accepter le risque de perdre l'un de ses joueurs dans les mêmes conditions. Le PSG veut également envoyer un message aux autres écuries européennes, en aucun cas, il n'a besoin de vendre et il ne cèdera pas lorsqu'il s'agit de ses joueurs majeurs.

Enfin, en conservant Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain s'offre six mois de négociations intenses avec le champion du monde 2018. L'international français n'a jamais ouvertement annoncé qu'il souhaitait quitter à tout prix le PSG. Avec un peu plus de temps, en fonction des résultats du club de la capitale, de la manière dont la saison se déroule et éventuellement de ce qui se passe à Madrid, Kylian Mbappé peut être convaincu de rester et prolonger son contrat. C'est le risque que veut, selon toute vraisemblance, prendre pour le PSG.

Pourquoi le PSG doit vendre Kylian Mbappé

En interne, selon les informations de Goal, Leonardo est davantage d'avis à vendre Kylian Mbappé. Selon L'Equipe, le PSG espère une offre du Real Madrid à hauteur de 200 millions d'euros pour vendre l'international français. Un raisonnement pragmatique du Brésilien et de ceux qui plaident pour cette thèse. Après tout, le PSG a payé 180 millions d'euros, bonus compris, pour acheter Kylian Mbappé à l'AS Monaco.

À un an de la fin de son contrat, récupérer quasiment l'intégralité de la somme, voir un peu plus, serait tout simplement inespérée. Certes, le PSG renoncerait à voir Kylian Mbappé jouer avec Neymar et Lionel Messi, mais l'argent récupérer pour la vente de l'international français pourrait être réinvesti afin d'identifier un remplaçant à Kylian Mbappé, comme Robert Lewandowski, Erling Haaland ou même Cristiano Ronaldo, où même un joueur moins renommé mais coûtant moins cher et permettant de se renforcer à d'autres postes.

Qui plus est, si Kylian Mbappé n'a pas prolongé jusqu'ici en dépit des nombreuses offres de prolongation du PSG, c'est qu'il désire réellement changer d'air. Dans un effectif avec autant de stars et d'égos à gérer, le PSG n'a aucun intérêt à retenir un joueur en dépit de sa volonté. Si Kylian Mbappé veut vraiment rejoindre le Real Madrid alors le vendre cet été pourrait être le meilleur compromis pour les trois parties.

Dans cette affaire, aucun scénario n'est parfait. Aucun scénario n'est sans risque. Dans les deux cas, il y a des avantages et des inconvénients. Le tout est de savoir si le PSG a réellement encore un espoir de prolonger Kylian Mbappé ou si la décision de ce dernier est entérinée et ce peu importe les propositions à venir du club de la capitale. Si tel est le cas, le vendre semble être le "moins mauvais" scénario. En revanche s'il existe un infime espoir de pouvoir le conserver au-delà de l'été 2022, alors le PSG doit prendre le risque. Après tout, Kylian Mbappé n'a que 22 ans et représente le présent et le futur du football européen.