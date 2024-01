Le PSG, 3e club le plus riche au monde !

Selon une étude du cabinet Deloitte, le PSG retrouve le podium des clubs les plus riches en 2023. Il est derrière le Real et Manchester City.

Bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Le club francilien, après une étude réalisée par le cabinet Deloitte, a retrouvé le podium au classement des clubs ayant généré le plus gros chiffre d'affaires pour le compte de l’année 2023.

Le PSG sur le podium

Avec 801,8 millions d’euros de revenus, le Paris Saint-Germain se hisse sur le podium pour la première fois de l’histoire des clubs ayant généré le plus gros chiffre d’affaires. Le club francilien se retrouve derrière les géants anglais de Manchester City (826 millions d'euros), qui occupent la deuxième place, et le Real Madrid, qui reprend la tête du classement après l’avoir lâché à l’issue de la saison 2017-2018. Il s'agit en effet d'une progression de 23% en un an pour la formation francilienne, la deuxième plus forte croissance du top 10 européen.

« Grâce à des revenus records, dépassant pour la première fois les 800 millions d'euros, le Paris Saint-Germain s'empare de la 3e place dans le rapport Money League réalisé par le cabinet Deloitte. Une performance inédite pour le club parisien qui gagne deux places dans cette étude comparant les revenus générés par les clubs de football en Europe. Avec 801,8M€ de revenus le Paris Saint-Germain établit un nouveau record pour la deuxième année consécutive. Le Paris Saint-Germain signe même la 2e plus forte croissance du TOP 10 européen : +23% pour la saison 2022/2023 », a indiqué le PSG dans un communiqué.

L'article continue ci-dessous

Le Qatar très « fier de cette formidable progression »

Par ailleurs, le Paris Saint-Germain a atteint le plus haut niveau de revenus matchday de son histoire, avec un total de 153 millions d'euros. Il consolide ainsi son statut de l'un des deux clubs ayant les revenus les plus élevés provenant de l'activité matchday en Europe (malgré une capacité de stade actuelle de seulement 48 000 places). Pour rappel, la saison 2022/2023, le club enregistre également 400 millions d'euros de recettes commerciales pour la première fois de son histoire et 239 millions d'euros de recettes de droits TV. Une nouvelle qui réjouit le club champion de France.

Getty

« Le Paris Saint-Germain est fier de cette formidable progression à la 3e place du rapport Money League de Deloitte. Avec 801,8 millions d'euros de revenus, en hausse de 23% par rapport à l'année dernière, le Club démontre une tendance positive et constante dans la croissance de ses revenus. Ce résultat témoigne de l'attrait mondial du Paris Saint-Germain, de ses performances et de sa solide stratégie de revenus, et permettra au Club d'accélérer ses projets sportifs et de développement les plus ambitieux », s’est réjoui Marc Armstrong, Chief Revenu Officer du PSG.