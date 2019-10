Le propriétaire de la Fiorentina remonte les bretelles à Ribéry

Le Français a bousculé un arbitre de touche après le match contre la Lazio. Cela n'a guère été du goût de Rocco Commisso, le patron de la Viola.

Ribery, qui a été nommé joueur du mois de septembre en , a poussé un arbitre de touche à deux reprises à la suite d'une altercation sur le terrain après la défaite controversée de la Viola contre la , dimanche soir. Le chevronné ailier français avait été frustré par son remplacement 14 minutes plus tôt et le but de Ciro Immobile, inscrit en fin de match pour les Biancocelesti, a aussi rajouté au sentiment de colère chez l'ancien Bavarois.

Ribery encourt désormais une longue suspendu à cause de son regrettable geste et cela a déplu à Commisso, le propriétaire florentin. "Ribery était un peu nerveux et il avait tort, même s'il avait aussi un peu raison. Nous verrons comment la situation va évoluer", a-t-il déclaré à Radio Anch'io Sport.

Tout en blâmant son joueur, l’Américain a insisté sur le fait que l’incident s’est produit uniquement à cause des frustrations de la par rapport au but d’Immobile, avec une faute apparente de Jordan Lukaku sur Riccardo Sottil et qui n'a pas été decelé par la VAR. "On a des ralentis vidéos aux Etats-Unis depuis des années et nous n’avons jamais eu de controverse. Hier soir, j’ai vu pourquoi c’était si controversé en , a ajouté Commisso. "Ce qui nous est arrivé est un peu scandaleux, car cela nous pénalisera longtemps. Tout cela vient d'une faute qui n'a pas été commise. Pourquoi le VAR est-il là s'il n'est pas utilisé? C'était pareil contre Napoli. Il s'agit d'une règle internationale et il me semble juste qu'il ait été renvoyé. Mais je ne comprends pas pourquoi, au niveau international, rien n'a été signalé pour qu'il puisse avoir recours à la VAR."

En gagnant, la Lazio s'est hissée à la sixième place du classement, trois points de plus que la Fiorentina, neuvième. Les hommes de Vincenzo Montella chercheront à rebondir lors de leur déplacement à mercredi, avant d'accueillir à l'Artemio Franchi quatre jours plus tard.