Le programme des huitièmes de finale de la Coupe du Monde

La phase de groupes de la Coupe du Monde s’est achevée ce vendredi avec les matches du Groupe G. Découvrez le tableau des 8es.

Le premier tour de la Coupe du Monde 2022 a pris fin ce vendredi soir. Les deux derniers groupes ont rendu leur verdict. On connait désormais les 16 qualifiés pour les huitièmes de finale.

Seules cinq nations toujours invaincues

Les qualifiés sont connus et le tableau de la phase à élimination directe aussi. La France en fait partie. Elle est dans la deuxième partie, et se mesurera à la Pologne dimanche prochain.

Seuls cinq équipes ont bouclé le premier tour sans défaite enregistrée, en l’occurrence les Pays-Bas, le Maroc, l’Angleterre, les Etats-Unis et la Croatie.

Le tableau de la phase à l'élimination directe de la #CoupeduMondeFIFA 2022. 📋 pic.twitter.com/kvhsk1FEZ3 — GOAL France 🇫🇷 (@GoalFrance) December 2, 2022

A noter aussi qu’il n’y a plus que cinq anciens vainqueurs de l’épreuve toujours en course (Angleterre, Argentine, France, Espagne et le Brésil).

LE PROGRAMME DES HUITIÈMES DE FINALE DE LA COUPE DU MONDE 2022

• Samedi 3 décembre à 16h00 : Pays-Bas – Etats-Unis

• Samedi 3 décembre à 20h00 : Argentine – Australie

• Dimanche 4 décembre à 16h00 : France – Pologne

• Dimanche 4 décembre à 20h00 : Angleterre – Sénégal

• Lundi 5 décembre à 16h00 : Maroc – Espagne

• Lundi 5 décembre à 20h00 : Brésil – Corée du Sud

• Mardi 6 décembre à 16h00 : Japon – Croatie

• Mardi 6 décembre à 20h00 : Portugal – Suisse