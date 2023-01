Le prochain club de Depay enfin connu !

Memphis Depay vers Madrid ? Coup de tonnerre en Espagne !

L'attaquant néerlandais a été relégué au second plan par le recrutement estival de Barcelone, et n'a joué que 206 minutes cette saison, en partie à cause de blessures. Avec Joao Felix qui quitte l'Atletico Madrid pour Chelsea, Memphis pourrait être une option pour l'Atletico, selon Fabrizio Romano.

"Je n'ai jamais été au courant de l'intérêt de Newcastle pour Depay. L'Atletico Madrid l'a demandé pour remplacer Joao Felix ; ils sentent qu'ils peuvent convaincre le joueur, donc ils poussent et ils vont parler au Barça des conditions de l'accord." Le gourou italien des transferts a fait ces commentaires dans sa chronique exclusive Substack avec Caught Offside.

Le coach du Barça, Xavi Hernandez, a déclaré publiquement qu'il souhaitait que Memphis reste à Barcelone, mais si les actions parlent plus fort que les mots, alors il reste en marge des plans de Xavi. En théorie, Memphis pourrait faire l'affaire de l'Atletico Madrid. Associé à un attaquant travailleur comme Alvaro Morata et alimenté par Antoine Griezmann, il pourrait tirer le meilleur de Memphis s'il adhère à ce que Diego Simeone propose.