Le prochain club d'Adrien Rabiot va vous surprendre

L'attaquant a été chargé d convaincre Adrien Rabiot, qui fait l'objet d'une forte concurrence cet été.

Ces dernières années, l'Atletico Madrid a mis l'accent sur les transferts libres afin de respecter sa limite salariale, ce qui permet de réduire le coût des transferts. Le revers de la médaille, c'est que ces joueurs ont tendance à avoir plusieurs prétendants.

C'est le cas d'Adrien Rabiot, qui fait l'objet d'une forte concurrence cet été. La Juventus espère conserver l'international français, qui est en fin de contrat cet été et qui a été titulaire lors des 48 matches qu'il a disputés cette saison, à l'exception d'un seul. En outre, il a inscrit 11 buts et délivré 6 passes décisives.

Manchester United est lié à lui depuis l'été dernier et est à nouveau favori pour le faire venir cette fois-ci, avec la proposition économique la plus forte. Rabiot perçoit un salaire annuel de 6 millions d'euros, selon Diario AS. La Juventus, malgré son manque de moyens après sa non-qualification en Ligue des champions, espère le convaincre avec Max Allegri, qui a gagné la confiance du Français.

L'Atlético de Madrid, dont les moyens financiers se situent entre ceux de la Juventus et de United, espère pouvoir convaincre Rabiot de le rejoindre avec Antoine Griezmann. Le champion du monde français a partagé le même vestiaire que Rabiot en équipe nationale pendant un certain temps.

Griezmann a tendance à avoir de bonnes relations avec son entourage dans le vestiaire, et surtout avec les Bleus. Rabiot viendrait renforcer un milieu de terrain qui compte déjà Koke Resurreccion, Rodrigo de Paul et Marcos Llorente, et ce n'est peut-être pas une coïncidence si des informations selon lesquelles ce dernier ne serait plus "intouchable" ont émergé en début de semaine. Quoi qu'il en soit, les Colchoneros auront fort à faire pour recruter Rabiot.