Le prix Puskas pour Daniel Zsori

Le Hongrois Daniel Zsori a reçu ce lundi le prix Puskas, celui qui récompense le plus beau but de l'année.

Le lauréat du Prix Puskas cette année est un joueur hongrois quasi anonyme, en la personne de Daniel Zsori. Il a reçu ce trophée ce lundi à Milan lors de la cérémonie The Best. C'est le Néerland

Zsori (18 ans) avait inscrit son but en février dernier lors d'un match entre le Ferencvaros et Debrecen. Il a trouvé la faille sur un magnifique retourné acrobatique. Une réalisation réussie à la 92e minute et qui a offert la victoire in extremis à sa formation.

Au palmarès, Zsori succède à l'Egyptien Mohamed Salah. D'autres grands noms avaient été primés par le passé tels qu'Olivir Giroud (2017) et Zlatan Ibrahimovic (2013). Ce trophée existe depuis 2009.

Zsori fait le bonheur ce soir du peuple magyar. Ferenc Puskas, le plus grand joueur hongrois de tous les temps et celui qui a donné le nom à cette récompense, aurait été fier de ce jeune talent.