Le prix exorbitant de la maison de Mbappé à Madrid dévoilé

Kylian Mbappé devrait dépenser une somme incroyable pour acheter une nouvelle maison en Espagne, alors qu'il se prépare à rejoindre le Real cet été.

Kylian Mbappé est à la recherche d'une propriété dans la capitale espagnole alors qu'il se prépare à un transfert gratuit vers les champions de la Liga, le Real Madrid, ayant déjà informé le Paris Saint-Germain qu'il partirait lorsque son contrat expirerait à la fin de la saison.

Lydia Martinez, PDG du groupe de vente au détail Steps Relocation, a aidé de nombreux athlètes de haut niveau à trouver une maison en Espagne et a indiqué le montant que l'international français pourrait dépenser cette année, en déclarant à Marca: "Ici, nous avons deux choses : il veut un grand espace pour s'entraîner, donc il ne peut pas être dans le centre de Madrid, mais en même temps, c'est une jeune personne que nous ne pourrons pas isoler dans un endroit où il doit faire 45 minutes de route chaque fois qu'il veut aller au restaurant".

Une question de temps

Elle ajoute : "D'après mon expérience, ils ne regardent généralement pas beaucoup le prix. Ils louent généralement jusqu'à ce qu'ils achètent la maison idéale. L'achat se situe entre 12 et 16 millions d'euros, en fonction de ce que l'on souhaite. Pour le loyer, environ 25 000 euros et jusqu'à 35 000 euros par mois, c'est tout à fait normal. Ils peuvent passer un an à trouver la maison déjà construite ou deux ans, deux ans et demi si l'on achète un terrain et que l'on construit des maisons à sa guise."

Martinez a conseillé à Mbappé d'emménager dans le quartier luxueux de La Moraleja, dans la banlieue de Madrid. Plusieurs de ses futurs coéquipiers à Santiago Bernabéu, comme Vinicius Junior, vivent actuellement dans ce quartier, qui offre de l'intimité et beaucoup d'espace.

Aucun accord entre Mbappé et Madrid n'a été annoncé jusqu'à présent, mais il semble que ce ne soit qu'une question de temps avant que le joueur de 25 ans ne confirme son transfert vers les géants espagnols. En attendant, il tentera de mener le PSG loin en Ligue des champions, l'équipe française étant déjà qualifiée pour les quarts de finale.