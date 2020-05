Le président de Valenciennes en soutien de Jean-Michel Aulas

Le président du club nordiste, Eddy Zdziech, a adressé un mail à ses homologues de L2 dans lequel il soutient le discours tenu par Jean-Michel Aulas.

Les soutiens à Jean-Michel Aulas ont été peu nombreux jusqu'ici. Mais le président de l'Olympique Lyonnais vient de trouver un nouvel allié.

Ainsi, dans un mail addressé à ses homologues de dimanche soir, Eddy Zdziech, le président de , a pris la défense de "JMA" en expliquant que, selon lui, les propos tenus par Aulas n'étaient pas dénués de sens et qu'il faudrait en tenir compte.

L'Equipe s'est procuré ce document où Zdziech écrit : "Lorsque Jean-Michel Aulas parle 'd'une catastrophe économique' certainement sans précédent pour le football français, il faut savoir l'entendre. Les pertes de cette saison vont être colossales, celles de 2020/2021 vont l'être également. Ce sont plusieurs dizaines de millions d'euros que les actionnaires vont devoir réinjecter dans l'économie de leur club. Plutôt que de rejeter la faute sur le gouvernement, la FFF ou la Ligue, repensons simplement à remettre tout le monde autour de la table pour proposer un autre calendrier."

Suite aux annonces du Premier Ministre Édouard Philippe, la LFP a acté l'arrêt des championnats professionnels et établi les classements de la saison 2019-2020. Mais pour Eddy Zdziech, il apparaît tout à fait possible de terminer la saison.

"Si nous pouvons jouer au football au mois de juillet, nous sommes également en capacité de terminer notre Championnat et donner à nos supporters, nos partenaires, nos téléspectateurs, et nos équipes un véritable clap de fin que tous méritent. L'équité sportive est la seule alternative qui permettra de mettre tout le monde d'accord. Elle doit rester au-dessus de tout et ne doit souffrir ni d'un calendrier ni de militants préférant opter pour leur sécurité sportive du moment. [...] Bon nombre de présidents de Ligue 2 moins expressifs que d'autres partagent cet avis. Sans quoi, nous devrons respecter la logique implacable de notre président Noël Le Graët : s'il y a montées, il y a descentes. [...]"

Valenciennes était septième de après 28 journées. Reste à savoir si cette nouvelle prise de parole aura des conséquences alors que l'Assemblée générale de la Ligue de Football Professionel (LFP) approche à grands pas. Elle est prévue pour le 20 mai prochain.