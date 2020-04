Le président de Brescia ne veut pas reprendre la compétition

Massimo Cellino, le président de Brescia, juge irresponsable l’idée de reprendre la saison 2019/2020.

Tandis que la Ligue italienne est en train de réfléchir à la meilleure solution pour pouvoir boucler son championnat suite à son interruption pour cause de coronavirus, des voix s’élèvent pour qu’il y ait une annulation complète de l’exercice. Massimo Cellino, l’homme fort de Brescia, fait partie de ceux qui s’opposent à une reprise, et ce quelle que soit la date de celle-ci.

Cellino estime que ça serait trop risqué de rejouer alors que la planète entière reste très touchée par ce fléau : "Ma ligne est la suivante : la saison ne peut pas reprendre. Il y'a deux raisons à cela : le respect de la santé et la sauvegarde du système footballistique. Après avoir perdu cette saison on ruinerait la prochaine qui sera décisive pour repartir".

« Cette saison n’a plus aucun sens »

L’homme fort de la lanterne rouge du Calcio juge même que la saison en cours n’a plus aucun gout et qu’une longue interruption paralyse totalement la compétition. "Ce serait un chaos absolu, a-t-il tonné. Cette saison n'a plus aucun sens. On s'est arrêté, aucune équipe ne reviendra comme avant. Reprendre est une pure folie selon moi. S'ils nous y obligent, je suis prêt à n'envoyer personne et perdre 3-0 sur tapis vert (…) Mon discours est général. Pour terminer en juin il faudra réussir un tour de force impossible et risqué. Pour prolonger la saison il faut changer toutes les règles dont les contrats des joueurs, les budgets, le mercato, les échéances bancaires, la préparation, etc".

Les hautes instances du football européen pousseraient actuellement pour que les championnats nationaux puissent s’achever en aout au plus tard. Mais Cellino n’en a que faire : "Ce n'est pas l'UEFA qui décide pour le championnat italien mais l' . La devra se terminer le 30 juin si elle veut reprendre. Ils veulent nous faire jouer tous les 2 jours ? Comme si l'UEFA avait le pouvoir d'allonger les journées à 72h !"