Le premier jour de Haaland à Manchester City : Visite médicale à Barcelone et repas au restaurant de Guardiola

Le titre a été remporté, les célébrations sont terminées, et maintenant, lentement, les pensées de Manchester City vont se tourner vers la saison prochaine. Peut-être pas pour les joueurs - certains d'entre eux sont déjà en vacances à travers l'Europe et au-delà après leur spectaculaire titre de champion. Mais la planification de la nouvelle saison doit être envisagée par tous au Campus Etihad. En réalité, c'est le cas depuis un certain temps déjà.

Haaland est arrivé à Manchester mardi

La signature spectaculaire d'Erling Haaland a été préparée de longue date, Manchester City ayant devancé un grand nombre de géants européens pour un joueur dont beaucoup pensent qu'il a le potentiel pour devenir un talent générationnel. Un accord pour signer l'international norvégien pour un contrat de cinq ans a été conclu le 11 mai, les nouveaux champions d'Angleterre devant payer la clause libératoire de Haaland de 60 millions d'euros pour le libérer du Borussia Dortmund.

Le très beau geste de Haaland envers ses ex-coéquipiers de Dortmund

Le joueur de 21 ans a passé une visite médicale en Belgique deux jours avant l'annonce de l'accord, mais il n'a pas quitté l'Etihad Stadium afin de ne pas détourner l'attention de la course au titre du club, malgré l'excitation des fans à l'idée d'une telle signature.

Getty Images

Alors que des départs sont prévus cet été, avec le retour de Fernandinho au Brésil et son compatriote Gabriel Jesus qui devrait lui emboîter le pas dans le sens des départs, il y avait une unité dans l'équipe de Manchester City qui s'est maintenue jusqu'à la victoire dramatique de la dernière journée contre Aston Villa. Mais alors que le rideau se lève enfin sur une nouvelle campagne victorieuse, Haaland s'est rendu à Manchester mardi pour rencontrer le personnel de son nouveau club.

Visite médicale à Barcelone

Il a d'abord fait escale à Barcelone, pour un contrôle avec le Dr Ramon Cugat et une évaluation des problèmes de blessure qui lui ont fait manquer 10 des 34 matches de Bundesliga de Dortmund cette saison. Le médecin de confiance du club a travaillé avec de nombreux joueurs de Manchester City par le passé, dont Kevin De Bruyne, Vincent Kompany et Sergio Aguero, et est l'expert à consulter pour des conseils médicaux.

Guardiola sait comment utiliser Haaland à City

De là, Haaland a pris l'avion pour Manchester, où il est arrivé plus tard dans l'après-midi avec son père Alfie, lui-même ancien joueur de City et fortement impliqué dans le processus de transfert, puisqu'il a visité le Real Madrid et le Barcelone, entre autres, aux côtés de l'ancien agent de Haaland, Mino Raiola.

La famille Haaland s'est souvent rendue à City au cours de la dernière décennie à l'occasion de grands matches, et ce lien affectif est l'une des raisons pour lesquelles elle a choisi de rejoindre le vainqueur de la Premier League. Plus tard dans la journée de mardi, les Haaland se sont rendus au restaurant catalan Tast, soutenu par Guardiola, dans le centre-ville de Manchester pour un dîner informel, et l'attaquant devrait visiter les installations d'entraînement du club mercredi.

Getty Images

Alors que Manchester City croit qu'ils signent un attaquant qui a le potentiel d'être le meilleur au monde, ils seront patients avec son intégration à court terme. Haaland a marqué 85 buts en 88 matches pour Dortmund après avoir rejoint le club en provenance du Red Bull Salzburg pour 20 millions d'euros en janvier 2020, mais certains ont soulevé des préoccupations concernant d'autres domaines de son jeu.

Guardiola et City seront patients avec Haaland

Dortmund est cependant considéré comme un club qui aide les jeunes joueurs à développer leur intelligence footballistique tout en leur donnant du temps de jeu, et l'on pense qu'il sera capable de s'adapter à la façon de jouer de Guardiola. Du point de vue de Guardiola, il fait constamment évoluer son approche tactique, conscient que les rivaux de la Premier League agissent aussi rapidement pour trouver des moyens de stopper son équipe.

Mais on ne craint pas que l'arrivée d'un numéro neuf perturbe une équipe qui a décroché son quatrième titre en cinq ans sans attaquant. L'entraîneur de City voulait un attaquant orthodoxe au début de l'été dernier, et seule la réticence de Tottenham à vendre Harry Kane a permis d'aborder la saison sans lui. Un an plus tard, Guardiola a eu du mal à cacher son excitation le jour de l'annonce de l'accord avec Haaland et a révélé par la suite qu'il était confiant quant à l'intégration de son nouvel arrivant.

Au bout du suspense, Manchester City conserve son titre

"Je suis presque sûr qu'il s'adaptera", a-t-il déclaré. "Je dois le connaître pour donner un véritable avis et travailler avec lui. Mais quand il marque autant de buts, c'est parce qu'il est bon et intuitif. En arrivant dans un nouveau pays, une nouvelle maison, des amis et tout ce genre de choses, il faut s'adapter. C'est pourquoi il doit s'installer ici, commencer, passer de bonnes vacances, revenir ici sans blessures et commencer à travailler et à jouer".

"Si cela prend des semaines, tant mieux. Si cela prend un mois, tant mieux. Il n'est pas venu ici pour deux ou trois mois, il est venu pour de nombreuses années, j'espère. S'il a besoin de plus de temps, il y a plus de temps. Nous allons essayer de l'aider et je suis sûr qu'il va essayer de nous aider. Je n'ai aucun doute là-dessus", a ajouté l'Espagnol.

Haaland, né à Leeds, connaît déjà certains des joueurs de l'équipe de City, et son salaire d'environ 400 000 £ par semaine fait de lui l'un des plus hauts revenus du club, mais pas en décalage avec les meilleurs joueurs de l'équipe. Après sa brève visite, la prochaine étape sera l'annonce officielle de l'accord, avant qu'il ne soit attendu en juillet pour une tournée de pré-saison aux États-Unis. Guardiola devrait ensuite prendre ses vacances estivales, le Catalan étant accablé par une fin de saison éprouvante. Ensuite, il faudra s'atteler à la quête du "triplé", mais avec la puissance de feu supplémentaire de l'un des meilleurs attaquants de la planète déjà assurée.