Au bout du suspense, Manchester City conserve son titre

La logique a été respectée ce dimanche en Angleterre à l’occasion de l’ultime journée du championnat. Manchester City et Liverpool, qui se disputaient le titre, ont tous les deux gagné. Mais ce ne fut pas une partie de plaisir. Avant d’être couronnée, l’équipe de Guardiola a été menée par deux buts d’écart.

Liverpool a touché le rêve du doigt

Pendant un long moment, plus de 50 minutes, City a même crû devoir abandonner son trône national. Sentant le souffle des Reds dans leur nuque, les Sky Blues ont d’abord eu du mal à gérer la pression. Ils se sont retrouvés derrière au score après un but de la tête de Cash (37e) et ont même concédé un second de la part de Philippe Coutinho (69e).

A ce moment-là, ils n’en menaient pas large et leur seul espoir était que Liverpool ne s’impose pas dans sa rencontre contre Wolverhampton. Ce qui était le cas à cet instant précis puisque la bande à Klopp a aussi été tenue en échec dans son match. Les Merseysiders ont attendu la 84e minute pour enfin prendre l’avantage face aux Wolves.

C’est Salah qui a délivré les Reds et sa réalisation aurait pu être celle du titre. Pour cela, il aurait fallu que City reste accrochée par Villa. Or, les Eastlands ont réussi le pari de tout renverser en l’espace de cinq minutes (76e, 78e et 81e).

Gundogan, le monsieur plus de City

C’est un rentrant, en l’occurrence Ilkay Gundogan, qui a remis City sur la voie du succès et du titre. Incorporé à la 69e, l’Allemand a scoré à deux reprises, en convertissant des tentatives de près. Et entretemps c’est Rodri qui a assuré l’égalisation sur un tir de l’extérieur de la surface. Un renversement de vapeur qui a plongé l’Etihad Stadium devant.

Une fois devant, Manchester City ne pouvait plus se faire rejoindre. Après avoir tant souffert, De Bruyne et ses coéquipiers ont mis un point d’honneur à préserver leur avantage et valider leur consécration. Le travail a donc été fait, mais le scénario rocambolesque et angoissant de cet après-midi fait que la joie liée au triomphe est encore plus grand.