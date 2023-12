Le plan surprenant du PSG pour Xavi Simons

Le PSG a prévu un plan étonnant pour sa jeune pépite, Xavi Simons, en prêt au RB Leipzig.

Un an après l’avoir laissé libre au PSV Eindhoven en 2022, le PSG a profité de sa clause de rachat pour rapatrier Xavi Simons cet été. Mais dans la foulée, le club de la capitale a prêté le jeune néerlandais (20 ans) au RB Leipzig pour une saison sans option d’achat. L’attaquant, passé par le centre de formation du Barça, est donc attendu à Paris la saison prochaine. Mais le PSG a un tout autre plan pour Xavi Simons.

Getty

Le PSG veut faire du business avec Xavi Simons

Attendu au Paris Saint-Germain la saison prochaine, Xavi Simons pourrait ne plus porter les couleurs du PSG. En effet, explique Relevo, une prolongation de Kylian Mbappé pourrait entrainer une vente définitive de Xavi Simons. La possibilité de céder définitivement le Néerlandais serait au cœur des discussions à l’interne. Et le PSG aurait bien un plan pour le jeune attaquant. Racheté à 6 millions d’euros par le PSG, la valeur marchande de Xavi Simons s’élève à ce jour à 70 millions d’euros. Conséquence de ses bonnes performances avec le RB Leipzig cette saison (6 buts et 9 passes décisives TCC). D’ici la fin de la saison, la valeur marchande de Simons peut encore augmenter s’il continue sur sa lancée. Ce qui serait avantageux pour le PSG qui pourrait faire de gros bénéfices sur son transfert.

L'article continue ci-dessous

Getty

Xavi Simons ne pense pas au PSG

Même si le PSG n’est pas encore sûr de le conserver au terme de la saison, Xavi Simons, lui, est serein de son côté. Le Néerlandais se sent bien en Allemagne et n’a apparemment pas envie de retourner au PSG non plus. Interrogé sur son avenir ces derniers jours, Xavi Simons a laissé entendre qu’il voulait laisser une empreinte à Leipzig. « Je me sens déjà à la maison. Je profite du moment ici et j’apprécie jouer pour Leipzig. Je veux réussir, laisser mon empreinte dans le club. Vous ne pouvez jamais rien prédire dans le football. Personne ne sait ce qui arrivera dans quelques mois. Mon avenir ? Je suis content à Leipzig, je ne pense pas à autre chose. J’ai une saison très excitante à jouer et je verrai aussi avec mon équipe », a fait savoir Xavi Simons.