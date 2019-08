Le pic de Dante - Le vétéran brésilien au sommet avec Nice

Edinson Cavani, Kylian Mbappé et Angel Di Maria ont également brillé à l'occasion du retour de la Ligue 1.

Après avoir terminé septième en la saison dernière, on s’attend à ce que l'OGC Nice, de Patrick Vieira, peine à égaler cet exploit cette fois-ci.

L’activité de transfert estivale du club est au point mort, les empêchant de signer le remplaçant de Mario Balotelli qu’ils recherchent depuis que l’Italien les a quittés en janvier. Mais si Vieira n'a pas de superstar sur laquelle il peut compter, il peut s'appuyer sur le roc défensif qu'est Dante, comme il l'a appris lorsque Les Aiglons ont pris un départ gagnant grâce à un spectaculaire succès 2-1 aux dépens d'Amiens.

À 35 ans, l'ancien défenseur central du joue l'un des meilleurs footballs de sa carrière à l'Allianz Riviera, comme en témoigne le bilan défensif satisfaisant du club la saison dernière. Il y avait peut-être des signes de rouille d’avant-saison à l’approche de l’égalisation des visiteurs samedi, mais quand cela a vraiment importé, la star brésilienne à 13 sélections a fait son apparition. Nice a attaqué tout au long de ce match, mais surtout après qu’Amiens ait été réduit à 10 hommes avec l’expulsion d'Eddy Gnahore.

Et tandis que les hôtes cherchaient un héros, Dante montait très haut pour convertir un corner pour propulser son équipe vers une victoire qui lui permettrait de prendre le meilleur départ possible. Sa célébration jubilatoire a montré à quel point ce moment était important pour lui et ses coéquipiers après un été où ils avaient été critiqués à la suite de défaites amicales embarrassantes contre et Wolfsburg. "Je tiens à m'excuser pour le carton jaune. Je dois donner l'exemple", a-t-il déclaré. Si Nice s’est faufilé en tête, le , champion de en titre, a connu un succès plus confortable. Il s’est imposé 3-0 face à Nîmes, dimanche, avec Edinson Cavani, Kylian Mbappé et Angel Di Maria buteurs.



a aussi connu un début de saison impressionnant vendredi grâce à une victoire écrasante 3-0 à , à l'occasion de laquelle Lucas Tousart a marqué pour atteindre un score de 91,4 sur l'indice de Performance Opta. Moussa Dembele et Memphis Depay ont également brillé. Nous avons également pu voir de nombreuses autres performances impressionnantes, bien que le meilleur soit peut-être venu d’Angers. Pas une équipe nécessairement réputée pour son football offensif pourtant... mais qui a produit une séquence époustouflante de 12 minutes en première période contre pour assurer une victoire 3-1, avec le débutant Mathias Pereira Lage, le premier joueur depuis Neymar en 2017, à marquer et à donner une passe décisive lors de ses débuts en championnat.

Sans surprise, il a été le plus performant de l'indice de performance avec 97,2. Juste en dessous de lui, on retrouve Victor Osimhen, le nouveau venu à , est arrivé dans le nord de la France pour remplacer Rafael Leao. Le jeune Nigérian a montré d’énormes promesses lors de ses débuts alors qu’il avait marqué les deux buts lors d’une victoire 2-1 sur . Le choc le plus important du premier week-end est toutefois arrivé au stade Vélodrome, où le Marseille de Villas-Boas a été assommé 2-0 par Reims.

L'attaquant central Boulaye Dia a été le buteur et le joueur le plus performant pour les visiteurs. La prestation de gardien de but de ce week-end était quant à elle réservée à Romain Salin, de Rennes, qui devait devenir le deuxième choix après la signature d'Edouard Mendy par Reims. Après avoir sauvé un penalty d'Andy Delort, il a montré de belles prédispositions. Les autres clubs européens, Saint-Étienne et , ont également fait des débuts satisfaisants en battant 2-1 et en faisant match nul contre Metz 1-1 respectivement, tandis que le promu brestois a obtenu un match nul 1-1 à .