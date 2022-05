Le père de Raphinha évoque le Barça

Le FC Barcelone a identifié Raphinha, l'ailier de Leeds United, comme l'une de ses principales cibles cet été.

Le joueur de 25 ans est actuellement en déplacement avec l'équipe nationale brésilienne pour une pause internationale et attend des nouvelles de son avenir.

Le père du joueur, Raphael Belolli, a parlé de la situation de son fils dans des commentaires rapportés par Mundo Deportivo. L'intérêt du FC Barcelone est un secret de polichinelle, mais Leeds, qui a évité la relégation lors de la dernière journée de la saison, garde ses cartes sous le coude.

"Il y a des possibilités mais ces possibilités impliquent trois parties", a déclaré Belolli. "Le club intéressé, le club actuel et le joueur. Il est tranquille sur le fait d'avoir un contrat et, comme tout le monde le sait, les possibilités ne dépendent pas que de lui. Ce qui est déjà connu est ce qui est dans les nouvelles, rien de plus."

Raphinha devrait coûter environ 55 millions d'euros. Il s'agit d'une indemnité de transfert élevée compte tenu de la situation du FC Barcelone et il est entendu que le transfert dépend de l'avenir d'Ousmane Dembele.

Si le Français renouvelle son contrat au Camp Nou, l'opération sera abandonnée. Mais si Dembele quitte le club sur un transfert gratuit à la fin de cette saison, le FC Barcelone facilitera le transfert.

Raphinha a inscrit onze buts et délivré trois passes décisives cette saison en 36 apparitions toutes compétitions confondues. Il compte sept sélections avec l'équipe nationale brésilienne et trois buts.