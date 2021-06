Le père de Gerson explique le choix OM

Père et agent de Gerson, Marcao s'est épanché sur le choix de faire venir son fils à l'Olympique de Marseille.

Le feuilleton Gerson devrait bientôt arriver à son terme. L'Olympique de Marseille va frapper un premier grand coup dans son mercato estival dans les prochains jours. En effet, le club phocéen a récemment annoncé avoir trouvé un accord de principe avec Flamengo pour le transfert du Brésilien Gerson. Le milieu de terrain de 24 ans devrait coûter 20 millions d'euros à l'Olympique de Marseille et devrait arriver fin juin selon les informations de L'Equipe.

L'Olympique de Marseille négocie avec le Brésilien, son entourage et le club de Flamengo depuis plusieurs semaines, mais le joueur voulait jouer quelques matches supplémentaires avec son équipe actuelle pour l'aider dans cette saison. Gerson devrait d'ailleurs jouer ses trois derniers matches avec Flamengo avant de s'envoler pour Marseille. Dans une interview accordée à L'Equipe, Marcao, père et agent du joueur brésilien, a indiqué qu'il n'a jamais douté de l'issue des négociations.

"Ce n’était pas si long que ça. En tout cas, dans notre esprit, il n’a pas fallu trop longtemps pour nous décider. Après, il a fallu régler les détails administratifs. Gerson, lui, a dû se faire à l’idée de quitter son club de cœur. Ce n’est pas si facile. Mais il n’a pas douté du projet de l’OM. On parle d’une très bonne équipe, d’un club historique qui évolue dans un championnat attractif. C’était très tentant", a indiqué le père du milieu de terrain de 24 ans.

"La direction et le staff avaient très envie de recruter Gerson"

Marcao a révélé les coulisses des négociations, justifiant le choix de son fils de rejoindre l'OM : "J'ai parlé avec Pablo Longoria. On a évoqué le plan de carrière de Gerson. On avait besoin de savoir ce que le club imaginait pour lui. Avec le coach, Sampaoli, ce fut plus bref. Je l'ai remercié de vouloir travailler avec Gerson. Tout cela a compté. J'ai senti que la direction du club mais aussi le staff avaient tous très envie de le recruter.

Le père de Gerson n'est pas inquiet malgré l'échec de son fils lors de son premier passage en Europe : "Gerson n'avait que 18 ans lorsqu'il est allé en Italie. Il n'était pas prêt, notamment sur le plan tactique. Et il n'a pas eu le temps de s'adapter à un football différent. Mais cet épisode lui a permis de mûrir et comprendre ce qu'il devait faire pour s'imposer en Europe. Aujourd'hui, c'est un athlète plus fort physiquement, plus sûr de lui. Normalement, quand un Brésilien rentre au pays, c'est très difficile d'avoir une deuxième chance".

"Mais Gerson l'a méritée. Il a progressé et il est prêt à lutter avec les meilleurs. Je peux vous garantir qu'à Marseille, il sera performant, déterminé et concentré sur son travail. Gerson est passionné, sérieux dans le travail et déteste perdre. Il a confiance en lui et n'est pas du genre à se cacher. Les supporters peuvent être rassurés, c'est un cheval de course qui va arriver. Les comparaisons avec Paul Pogba ? Oui, c'est vrai ! C'est exactement ça. Ils ont le même style. Ses modèles ? Adriano, Cristiano Ronaldo et Neymar ! Si je ne le cite pas, il ne va pas être content", a conclu Marcao.