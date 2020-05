Le patron du RB Leipzig ne bradera pas Werner

La star allemande attire beaucoup l'attention avec son prix demandé qui devrait augmenter dans les prochains mois.

Le président du , Oliver Mintzlaff, a insisté sur le fait que Timo Werner "ne partira pas pour moins cher" que sa clause libératoire lorsqu'il a fallu commenter mes rumeurs envoyant son attaquant du côté de . Timo Werner, 24 ans, serait une cible pour les dirigeants du club en tête de la , depuis cet hiver, après avoir marqué 30 buts en 39 matchs toutes compétitions confondues cette saison.

Selon des informations, l'international allemand dispose d'une clause de libération d'environ 55 millions d'euros qui doit être déclenchée d'ici le 15 juin, mais Liverpool ne serait pas disposé à respecter ce prix. En effet, les Reds chercheraient à recruter l'attaquant allemand pour un prix inférieur à ce montant. Oliver Mintzlaff, cependant, a déclaré qu'il était impossible que Werner, qui est engagé avec le club de jusqu'en 2023, ne sera pas vendu moins cher.

Leipzig pense au futur

"Cela ne coûtera pas moins cher. Nous ne vendrons pas un joueur en dessous de sa valeur s'il est sous contrat pour plus d'un an", a-t-il déclaré à Sport Bild. "En général, nous devons toujours poser la question suivante - 'pouvons-nous remplacer un joueur si nous le vendons moins que sa valeur marchande ?' Mais, je ne pense à ces choses qu'une fois que j'ai les faits sur la table." L'entraîneur de Leipzig, Julian Nagelsmann, a récemment souligné que Werner reste pleinement concentré sur l'équipe, malgré une spéculation accrue sur le marché des transferts.

"Il est de bonne humeur, se sent bien et s'entraîne bien", a déclaré Nagelsmann à Sport Bild. "Je n'ai pas l'impression qu'il porte une grande croix avec lui. Mais c'est un jeune homme qui est sûr de rester à la maison avec sa femme et de se demander s'il restera ou changera de club. Lorsque la question d'un transfert est présente, vous êtes toujours un peu ailleurs. Ce n'était pas différent pour moi à , il s'agissait de savoir si je pars. C'est plus visible avec les attaquants, car il y a ensuite des phases où ils ne marquent pas".

L'ancien attaquant de Liverpool, John Aldridge a soutenu la piste Timo Werner et est confiant qu'il ait du succès à Anfield s'il décide de rejoindre la Premier League. "Liverpool et Timo Werner c'est un mariage paradisiaque", a-t-il déclaré au Liverpool Echo. "D'après ce que j'ai vu de l'attaquant, il conviendrait parfaitement aux Reds et offrirait une option précieuse à Jurgen Klopp. Il peut jouer dans toutes les positions des trois attaquants et, en termes de ses attributs, il a tout ce dont Liverpool aurait besoin. Surtout sa finition".