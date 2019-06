Le palmarès de la Coupe du monde féminine avant le Mondial en France

Avant la huitième édition qui débute ce vendredi en France, découvrez le palmarès de la Coupe du monde depuis ses grands débuts en 1991.

La féminine démarre ce vendredi avec le match d'ouverture entre la et la . 24 équipes vont tenter de succéder aux Américaines, lauréates en 2015 après un succès fulgurant en finale contre le (5-2). Pour l'instant, sept éditions ont eu lieues depuis 1991 et le tout premier tournoi en .

Goal fait le point sur les sélections victorieuses avec trois succès du côté des Américaines (1991, 1999 et 2015). De leur côté, les Bleues n'ont toujours pas décroché la récompense suprême et aimeraient bien s'inspirer du parcours des hommes de Didier Deschamps, il y a un an, en .

Coupe du monde féminine - Les favorites et outsiders du Mondial 2019

Le palmarès de la

Pays hôte Année Vainqueur Finaliste Score Chine 1991 États-Unis Norvège 2-1 1995 Norvège 2-0 États-Unis 1999 États-Unis Chine 0-0 (5-4, t.a.b.) États-Unis 2003 Allemagne Suède 2-1 (a.p.) Chine 2007 Allemagne 2-0 Allemagne 2011 Japon États-Unis 2-2 (3-1, t.a.b.) 2015 États-Unis Japon 5-2

Le palmarès par sélection à la Coupe du monde féminine

Seulement quatre sélections ont eu l'opportunité de remporter la plus prestigieuse compétition du football féminin. Derrière les États-Unis, seule nation à avoir remporté trois fois l'épreuve, l'Allemagne détient deux victoires. La Norvège et le Japon complètent ce podium.