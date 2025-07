Le numéro 10 pour Yamal ? Rivaldo a tranché"

FC Barcelone vs Real Madrid

L'ancienne star barcelonaise Rivaldo a adressé un message à Lamine Yamal : le jeune prodige s'apprête à reprendre le maillot emblématique numéro 10 au Camp Nou, succédant ainsi au légendaire Lionel Messi.

Bien qu'aucune annonce officielle n'ait été faite par le club, il semblerait que Yamal ait donné son feu vert pour que la révélation coïncide avec son 18e anniversaire.

À seulement 18 ans, l'ailier espagnol devrait hériter du légendaire maillot numéro 10 au Camp Nou, un numéro autrefois porté par Diego Maradona, Ronaldinho et, plus célèbre encore, Messi. Le prêt d'Ansu Fati à Monaco a ouvert la voie à Yamal pour porter ce maillot emblématique.

Fati portait le numéro 10 depuis le départ de Messi au Paris Saint-Germain en 2021. Son départ a laissé le numéro libre pour un nouveau porteur, et l'ascension fulgurante de Yamal, tant en club qu'en sélection, fait de lui le favori pour recevoir cet honneur. Actuellement, Yamal porte le numéro 19, un numéro qu'il a fait sien grâce à plusieurs performances exceptionnelles. Le jeune joueur a d'abord fait ses débuts avec le numéro 41, puis est passé au numéro 27 avant de choisir le numéro 19.

La légende du football brésilien et ancien numéro 10 du Barça, Rivaldo, a publiquement exprimé son admiration pour Yamal et son enthousiasme pour son avenir. En tant qu'ambassadeur de Betfair, Rivaldo s'est dit ravi d'apprendre que Yamal reprendrait le numéro qu'il portait autrefois, notamment au vu de sa progression rapide et de ses succès internationaux avec l'Espagne.

« Le numéro 10 du Barça est en très bon état », a-t-il déclaré. « Je pense qu'il le mérite, car ce numéro exige beaucoup de responsabilités, mais il a beaucoup de personnalité. »

Rivaldo a souligné que c'est la mentalité de Yamal qui le distingue vraiment.

« Je ne pense pas que cela lui posera problème, car il joue avec un calme incroyable et ne semble pas avoir l'âge qu'il a sur le terrain. Yamal a la personnalité que l'on attend d'un joueur de 25 ou 26 ans », a-t-il ajouté.

Le changement de maillot de Yamal n'est pas seulement symbolique, il est stratégique. Barcelone vient de lancer son nouveau maillot domicile pour la saison 2025-26, et le club souhaite synchroniser cette sortie avec la promotion de Yamal sous le numéro 10. Ce changement s'inscrit dans une stratégie plus large visant à le positionner comme le nouveau visage international du FC Barcelone.