Le nouveau gros coup de gueule de Lyon après les incidents du match OM-OL

Les jours passent mais la douleur persiste. L’Olympique Lyonnais n’a pas oublié les incidents avant le match contre l’OM en octobre dernier.

Dimanche 29 octobre dernier, une scène horrible et honteuse a entaché l’image du football français. Il s’agit du match entre l’Olympique de Marseille et celui lyonnais, qui n’avait pas pu être joué en raison de quelques incidents qui ont marqué la soirée. Si tout le monde a oublié le sujet, le club rhodanien peine à conjurer cette soirée horrible qu’il a vécue.

Le bus des Lyonnais caillassé, le coach blessé

Alors que la délégation lyonnaise était en chemin pour le Stade Orange Vélodrome, le car de cette dernière a été caillassé par des supporters de l’Olympique de Marseille. Ceci aura causé la blessure de l’entraîneur rhodanien d’alors, Fabio Grosso, et son adjoint Raffaele Longo. Ensuite, la rencontre a été annulée.

Possédés par cet esprit malveillant ce soir du 29 octobre, ces supporters marseillais ont également pris pour cible un autre bus transportant les fans de l’Olympique Lyonnais. Avec les jets de projectiles, plus de dix personnes ont été touchées et blessées. D’où le report de la rencontre par les autorités sportives. Le match aura finalement été joué le 6 décembre, et Marseille s’était imposé (3-0) devant son rival.

L’OL très en colère

Si depuis plus de quatre mois, aucun suspect n’est arrêté, et le sujet est rangé, l’Olympique Lyonnais digère pas le silence des autorités. Directeur général adjoint de la formation rhodanienne, Xavier Pierrot a fait une sortie ce mercredi pour montrer sa frustration à propos du silence autour de ces incidents, qui auraient pu coûter la vie à ses travailleurs et supporters. « On a donc un délit sans coupable. On a donc un délit sans coupable ni responsable. Les médias et politiques se sont enflammés pendant trois jours. Depuis, c’est : circulez, il n’y a rien à voir! Tout le monde s’en fout », a-t-il d’abord lancé, tout furieux.

« On va auditionner des dirigeants de club, des responsables de groupes de supporters, pour de la pyrotechnie et on n’est pas capables de trouver des personnes qui agressent un car de joueurs et blessent gravement un coach ? Ce n’était pas un fight entre supporters. C’est l’agression d’un car des joueurs et du staff qui viennent jouer au foot. J’ose espérer que la police française a d’autres moyens, quand elle le souhaite, pour assurer la sécurité. Car ce match, c’est la porte ouverte à beaucoup de choses et je crains le pire pour les années futures », a ajouté Xavier Pierrot.