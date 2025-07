Le nouveau capitaine du Real Madrid dévoilé !

Vinicius Junior et Thibaut Courtois ont été ajoutés au groupe des capitaines du Real Madrid après les départs de Luka Modric et Lucas Vazquez.





Vinicius et Courtois ont été ajoutés au groupe des capitaines du Real Madrid, comblant ainsi les deux postes laissés vacants par Modric et Vazquez. Modric, qui a signé un contrat d'un an avec l'AC Milan, était auparavant capitaine du club, et cet honneur a désormais été transmis au défenseur droit Dani Carvajal, qui a manqué la majeure partie de la saison dernière après avoir subi une rupture du ligament croisé.





L'article continue ci-dessous





Vinicius et Courtois sont depuis quelque temps déjà des voix influentes au sein de l'équipe du Real Madrid et occupent respectivement la quatrième et la troisième place dans la hiérarchie des capitaines, le milieu de terrain Federico Valverde occupant la deuxième place derrière Carvajal. Selon AS, cette décision a été prise par les dirigeants du club en collaboration avec l'entraîneur Xabi Alonso.





Bien qu'il fasse partie du groupe des capitaines, l'avenir de Vinicius au Real Madrid reste incertain. Son contrat expire en 2027 et les négociations n'ont pas été constructives jusqu'à présent, tandis que les spéculations continuent de suggérer qu'un club de la Ligue professionnelle saoudienne pourrait tenter de le recruter cet été.





Le premier match de la saison du Real Madrid en Liga aura lieu dans moins d'un mois, lorsque le club accueillera Osasuna, mais d'ici là, plusieurs transferts pourraient encore être envisagés.