Le monde du football pleure la perte d'Emiliano Sala

De nombreux hommages ont été rendus à Emiliano Sala après l'annonce de sa disparition. Le monde du football est boulversé.

Le corps repêché mercredi est bien celui d'Emiliano Sala, l'ancien buteur du FC Nantes.

"Le corps transporté au port de Portland aujourd’hui, ce jeudi 7 février 2019, a été officiellement identifié comme étant celui du footballeur professionnel Emiliano Sala. Les familles de M. Sala et du pilote David Ibbotson ont été informées de cette nouvelle. (...) Nos pensées les accompagnent en cette période difficile", a communiqué la police de Dorset, dans la nuit de jeudi à vendredi.

Très vite, une pluie d'hommages a été faite envers l'ancien attaquant du FC Nantes. Le monde du football dans son ensemble a pleuré la perte du natif de Cululú.

En premier lieu, Cardiff a eu des mots appuyés : "C’est avec une énorme tristesse que nous relayons le communiqué de la police de Dorset. Nos plus sincères condoléances à la famille d’Emiliano. Lui et David (Ibbotson) resteront à jamais dans nos pensées", a communiqué le club anglais.

Club Statement (07/02/19): https://t.co/ib8zJfWzvC



Forever in our thoughts — Cardiff City FC (@CardiffCityFC) 7 février 2019

Emiliano Sala (1990-2019)

Rest in peace pic.twitter.com/w3F7kt1d5Z — FC Barcelona (@FCBarcelona) 7 février 2019

Reposes en paix champion @EmilianoSala1

Toutes mes condoléances à la famille sala et au @FCNantes pic.twitter.com/JVajDEAlCh — Djibril Cisse (@DjibrilCisse) 7 février 2019

RIP EMI 🥺🥺🥺🥺🥺 — Kylian Mbappé (@KMbappe) 7 février 2019

May you rest in peace Emiliano #Sala — AC Milan (@acmilan) 8 février 2019

Repose en paix mon frere , que Dieu t’ouvre les portes du paradis pic.twitter.com/uJJySZnlup — Kwateng Enock (@e_kwateng) 8 février 2019

Rest in peace pic.twitter.com/pA7hTR2cAd — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) 8 février 2019

Quelle tristesse. Toutes mes pensées et mes sincères condoléances à la famille, aux amis et proches... pic.twitter.com/SCGhScuyNG — GRENIER Clément (@clemgrenier) 8 février 2019

Les grands hommes brillent encore là haut ......... pic.twitter.com/Ex3uO4oouh — Didier Tholot (@DidierTholot) 8 février 2019

RIP hermano. On t’aime Emiliano Sala. Toujour dans nos coeurs. pic.twitter.com/RVmajoMa5q — Alejandro Bedoya (@AleBedoya17) 8 février 2019

Repose en paix mon frère, toutes mes condoléances à sa famille et toutes la famille du @FCNantes pic.twitter.com/MpaRz4X5HL — Birama Touré (@BiramaToureOff) 7 février 2019

May he rest in peace #EmilianoSala pic.twitter.com/VLhbA7tees — Ilkay Gündogan (@IlkayGuendogan) 8 février 2019

RIP Emi pic.twitter.com/IinRScjlgC — Olympique Lyonnais (@OL) 8 février 2019

Descanse en paz, Emiliano Sala (1990-2019). pic.twitter.com/qDlxaPBcAm — Club Tigres Oficial (@TigresOficial) 7 février 2019

Que dire... Adieu mon Ami...Triste réalité vraiment... RIP tu nous manque... pic.twitter.com/LwQZZ89cGv — Koffi Djidji (@Kofkofff) 7 février 2019

Repose en paix émi pic.twitter.com/DAe2vb8fU0 — Claudio Beauvue #TitiPapou (@CBeauvue) 7 février 2019

No words to describe how sad this is. Thoughts and prayers go out to his family and also to the family of the pilot. #RIPsala pic.twitter.com/Uirj6etfZk — Mesut Özil (@MesutOzil1088) 7 février 2019

RIP Emiliano Sala. Our thoughts are with the family at this sad, sad time. — SL Benfica (@slbenfica_en) 7 février 2019

RIP Emiliano Sala.

Our thoughts and prayers are with you and your family.#FCPorto pic.twitter.com/Xehg73pIso — FC Porto (@FCPorto) 7 février 2019

El Club Atlético River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Emiliano Sala y acompaña a sus seres queridos en esta triste noticia.

Que en paz descanses, Emiliano. pic.twitter.com/YbWFEnSXGO — River Plate (@CARPoficial) 8 février 2019

Q.E.P.D Emiliano. Mis condolencias a la familia Sala y amigos. pic.twitter.com/jAExqIip2z — Ezequiel Lavezzi (@PochoLavezzi) 8 février 2019

Que tristeza, la peor de las noticias. Q.e.p.d Guerrero, Mi pésame a los familiares y afectos de Emiliano Sala. pic.twitter.com/lRdOph01au — Gabriel Batistuta (@GBatistutaOK) 7 février 2019

Repose en paix Emi’ ! Pensées à sa famille, ses proches, ses amis ! #RIPSala pic.twitter.com/PGX63vWw9r — FC LORIENT (@FCLorient) 8 février 2019