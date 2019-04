Le monde de football réagit avec tristesse au drame de Notre Dame

L'un des plus grands monuments de la capitale française a pris feu lundi soir. Une tragédie qui n'a pas laissé insensible les acteurs du football.

Le monument historique le plus visité de l'Europe est parti en fumée lundi après un maudit incendie et de longues heures de consumation. Les images de cette cathédrale, si symbolique de la grandeur de la et de son histoire, s'effondrant petit à petit (à l'exception de sa structure et de ces deux tours) a ému la planète entière et les footballeurs ne font pas exception. De nombreux acteurs du ballon rond, ainsi que plusieurs clubs, ont fait part de leur tristesse et abattement sur les réseaux sociaux. En voici une sélection.

😢😭🇫🇷 pray for France 🙏🏽 pic.twitter.com/TybXWPfBDy — Neymar Jr (@neymarjr) 15 avril 2019

Images terribles de la Cathédrale Notre-Dame de Paris, l’un des plus beaux monuments de notre ville, en proie aux flammes. Courage à toutes les personnes mobilisées pour éteindre cet incendie. — (@PSG_inside) 15 avril 2019

Mon coeur se serre à la vue de ces images. Notre dame de Paris frappée par les flammes:C’est d’une tristesse absolue 😔

🙏🏿🙏🏿 https://t.co/s1AqzHtlDi — Bafétimbi Gomis (@BafGomis) 15 avril 2019

💔😢

Sad forThe Cathédrale Notre Dame de Paris 🙏🏾 @ Cathédrale Notre-Dame de Paris https://t.co/wxPUTa5xu4 — Didier Drogba (@didierdrogba) 15 avril 2019