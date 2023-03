Le Messi du PSG critiqué, Johan Micoud sort de ses gonds !

L’ancien international français, Johan Micoud, s’est emporté ce vendredi sur un plateau TV face aux critiques visant Lionel Messi.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, Lionel Messi a brillé avec sa sélection argentine lors d’un match amical contre le Panama (2-0). Une prestation éblouissante et qui contraste avec celles qu’il réalise au PSG ces derniers temps. Un état de fait qui a généré des débats dans les médias, par rapport à l’investissement qu’il montre sous le maillot des champions de France.

« Messi s’en fout du PSG ? Non, ce n’est pas vrai »

Sur la chaine L’Equipe, Giovani Castaldi a eu un avis tranché sur ce sujet. Pour lui, la différence entre le Messi de l’Argentine et celui du PSG est liée au fait qu’il s’en « fout totalement » du club français. Une opinion qui a grandement déplu à Johan Micoud.

Présent sur le même plateau, l’ancien international français n’a pas accepté le fait qu’on avance de telles inepties. « Tu ne peux pas parler à la place du joueur, a-t-il commencé par lâcher en apostrophant le jeune journaliste. Qu’est-ce qui te permet dire qu’il s’en fout du PSG ? Il te l’a dit, ça ? Non, mais déjà parler comme ça.... ».

« Tu peux dire qu’il n’est pas heureux ici, mais qu’il s’en fout du PSG... Moi, je ne vois pas ça sur le terrain. Je ne vois pas quelqu’un qui s’en fout complètement. Je ne peux pas te laisser dire ça. Ce n’est pas vrai », a ajouté le champion d’Europe 2000, visiblement très remonté.

Micoud vole au secours de Messi

Micoud, qui est connu pour ne pas avoir la langue dans sa poche, a ensuite défendu La Pulga et lui ait trouvé des circonstances atténuantes par rapport à ce qu’il montre depuis quelques temps sous la tunique francilienne. « A Barcelone et en Argentine, il se sent aimé. Ici (à Paris, ndlr), il ne se sent pas aimé. Après, c’est un être humain. Et pour être au top, il faut qu’il se sente aimé. Mais de dire que lui s’en fout du PSG, moi je ne suis pas du tout d’accord ».

Alors que Mbappé est porté aux nues, Messi est désigné comme le responsable de tous les maux à Paris. Ça, Micoud ne le supporte plus : « Et puis, il y a les supporters qui le sifflent, a-t-il rappelé. Lui, essaye, mais à un moment donné... Il y a aussi l’élimination contre le Bayern, on dit que c’est à cause de Messi. Et certains disent que s’il faut gagner la Ligue des Champions alors le PSG soit débarrasser de Messi. Comment tu veux que le mec soit heureux ? ».

Après avoir lâché tout ce qu’il avait sur le cœur, Micoud a mis du temps pour décolérer. Et quand Castaldi lui a fait remarquer qu’il ne l’a pas laissé terminer sa phrase, sa réponse a été laconique : « Si tu veux finir ta phrase, déjà ne la commence pas comme ça ».

