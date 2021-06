Le message touchant et rassurant de Christian Eriksen

Victime d'un arrêt cardiaque, samedi, lors du match contre la Finlande, Christian Eriksen a posté un message rassurant sur son état de santé ce mardi.

C'est assurément l'image marquante de ce début d'Euro 2020. Face à la Finlande, Christian Eriksen, le meneur de jeu du Danemark, a été victime d'un arrêt cardiaque et avait été évacué dans un état critique. Désormais hors de danger, le milieu offensif de l'Inter Milan s'est fait très peur, tandis que le monde entier souhaite avoir de ses nouvelles.



Dans un premier temps, c'est la Fédération danoise qui s'est chargée de le faire. "Nous avons parlé à Christian Eriksen, qui a passé le bonjour à ses partenaires. Sa condition est stable, et il est toujours hospitalisé pour des examens complémentaires", écrivait-elle, au lendemain de cet épisode traumatisant pour la sélection danoise.

"Je vais bien, dans les circonstances"

Ce mardi matin, c'est au tour de Christian Eriksen lui-même, de rassurer. Sur Instagram, le milieu offensif a posté un message de remerciements et d'encouragements avec une photo de lui sur un lit d'hôpital, le sourire aux lèvres. "Bonjour à tous. Un grand merci pour vos salutations douces et incroyables et vos messages du monde entier. Cela signifie beaucoup pour moi et ma famille. Je vais bien - dans les circonstances. Je dois encore passer des examens à l'hôpital, mais je me sens bien", écrit le Danois.

"Maintenant, je vais encourager les garçons de l'équipe du Danemark lors des prochains matchs. Jouez pour tout le Danemark", ajoute le joueur passé par les Spurs de Tottenham, avant de s'engager en faveur de l'Inter Milan. Voilà qui devrait redonner de la force à ses coéquipiers, apparus nerveusement lessivés face à la Finlande (0-1).

Pour rappel, la rencontre, forcément interrompue par ce terrible évènement, avait repris dans la soirée. Le Danemark s'était incliné, mais l'essentiel était ailleurs ce soir-là. Depuis, plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer un forcing de l'UEFA dans le but de faire reprendre une rencontre qui n'aurait vraisemblablement pas dû aller à son terme.