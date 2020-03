Le message de Rivère aux supporters niçois

Jean-Pierre Rivère, le président de l’OGC Nice, a tenu à s’adresser aux supporters en cette période périlleuse à cause du coronavirus.

A travers un communiqué publié sur le site du club, l’homme fort de l’OGC Nice a tenu à exprimer tout son soutien aux fans de l’équipe azuréenne. Une initiative louable en cette phase très compliquée en raison de la crise sanitaire provoquée par le coronavirus.

Jean-Pierre Rivère a appelé les supporters à prendre soin d’eux et de leurs proches, et aussi « à travers cette épreuve avec la sagesse qui s’impose » et « sans céder à la panique ».

Le dirigeant a aussi assuré que le club niçois, « fidèle à ses valeurs, s’engageait à être au plus près des citoyens de la ville » et ce en s’efforçant « d’être le plus utile possible ». Il a précisé que toutes les composantes du Gym « sont au service et à l’écoute permanente des structures sociales ». Des dons seront investis « dans les aides concrètes à ceux qui luttent contre le coronavirus ».

Rivière a aussi confié à avoir apprécié se replonger dans le passé avec les matches des précédentes saisons qui ont été diffusés sur les différents supporters de l’OGCN. « Des moments de plaisir et de partage, qui sont précieux. Et nous espérons en vivre d’autres, bientôt tous ensemble », a-t-il conclu.