Le message de Pierre Gasly à Kylian Mbappé

Kylian Mbappé fait actuellement objet de vives spéculations par rapport à son avenir. Après l’élimination du PSG en 8es de finale de la Ligue des Champions, les rumeurs d’un départ se sont intensifiées le concernant, même s’il se murmure que la direction parisienne va tout faire pour le conserver.

Mbappé quittant Paris, ce scénario est donc très prévisible mais les fans parisiens refusent toujours de l’envisager. Les plus férus d’entre eux redoutent même fortement l’idée de voir leur équipe fétiche se produire sans sa principale star.

Pierre Gasly, l’un des pilotes français de Formule 1, fait partie de ces inconditionnels du PSG. Et bien sûr, il n’imagine pas une seconde Mbappé évoluer sous un autre maillot. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il s’est permis de lui adresser un message, ce vendredi lors des essais hivernaux pour la nouvelle saison.

« S’il te plait, Kylian reste »

"Si Kylian Mbappé est déjà parti ? Je n’espère pas, a-t-il commencé par répondre au micro de Canal+. On en a besoin, on en a besoin de Kylian. Kylian si tu m'entends, reste, s'il te plait, reste parce qu'on a clairement besoin de toi. "

Mercredi dernier, et malgré un joli but inscrit, Mbappé n’a pas pu empêcher la déroute parisienne. Gasly avoue avoir regardé ce match, et il reconnait être toujours traumatisé par ce qui s’est produit. La dernière demi-heure de la partie continue de hanter ses nuits. En même temps, il souligne aussi que l’exploit de son compatriote Karim Benzema est retentissant et mérite d'être salué.

"Ça a été un moment difficile, en plus je suis resté debout jusqu'aux dernières minutes avant ma journée de test pour regarder, a avoué le pilote. Benzema a été incroyable. Il a fait un match de dingue. Il a montré que c'était un des plus grands joueurs de foot de toute l'histoire, clairement, sur ce match. Je suis déçu donc je préfère qu'on parle d'autre chose", a conclu le pilote.