Le message de Milik à Sampaoli après son but victorieux

Marseille est venu à bout de Metz dimanche soir au Stade Saint-Symphorien (2-1). Un succès à l’arrache et qui porte la signature d’Arkadiusz Milik. Incorporé à un quart d’heure de la fin, ce dernier a inscrit le but décisif six minutes plus tard.

L’international polonais a délivré les siens d’un magnifique retourné acrobatique. Un vrai chef d’œuvre, couplé à une entrée victorieuse et qui soulèvent forcément des interrogations. Pouquoi Jorge Sampaoli ne l’a pas aligné d’entrée, surtout qu’il restait sur un triplé inscrit lors de la précédente journée ?

Milik ne « comprend pas » certains choix

Après la rencontre, Milik a été questionné sur son état d’esprit quand il est entré en jeu. Sa réponse au micro d’Amazon Prime a été la suivante : « Il y a des choses que je ne comprends pas mais je fais mon boulot ». Une déclaration forte et qui s’apparente à un petit tacle adressé à son entraineur.

Même s’il est surpris de ne pas jouer dès le coup d'envoi, l’ancien napolitain avait quand même le sourire au coup de sifflet final, surtout avec cette réalisation de toute beauté qu’il a réussie. « Mon but ? C’est vrai qu’il est très beau et j’en suis vraiment content. Je suis content d’avoir marqué aujourd’hui et d’avoir aidé mon équipe à gagner. Les trois points c’était le plus important ».

L'article continue ci-dessous

🎙️@arekmilik9 - “Il y a des choses que je ne comprends pas mais je fais mon boulot.” Le buteur polonais est entré en jeu pour délivrer l’@OM_Officiel et battre le @FCMetz 2-1. #PrimeVideoLigue1 #Ligue1UberEats #FCMOM pic.twitter.com/HaFbUGSiwP — Prime Video Sport France (@PVSportFR) February 13, 2022

Milik en est à 14 buts inscrits cette saison déjà. Un total respectable et qui aurait pu être encore plus séduisant, s’il n’était pas resté quatre mois sans marquer dans l’élite. Si Marseille arrache la seconde place qualificative pour la Ligue des Champions en mai prochain, ça sera certainement en grande partie grâce à lui.

Concernant cet objectif, le Polonais a cherché à tempérer les ardeurs générales. Il rappelle que rien n’est fait et qu’il reste plus d’un tiers du championnat à disputer. « On peut toujours progresser et jouer mieux qu’aujourd’hui. On est contents d’avoir 4 points d’avance sur Nice, mais on doit être intelligents et malins. Il reste beaucoup de matches et du travail à faire », a-t-il clamé.