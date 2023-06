Le message de la femme de Gundogan à Manchester City

La femme d'Ilkay Gundogan, Sara Arfaoui, a remercié les fans de City pour leur "amour" après avoir exprimé sa frustration quant à la vie à Manchester.

La mannequin et présentatrice de télévision quittera l'Angleterre cet été aux côtés de son mari, international allemand, Gundogan s'apprêtant à rejoindre le FC Barcelone, géant de la Liga, en tant qu'agent libre. Il part avec une place assurée dans le folklore de City en tant que capitaine de l'équipe historique du club qui a remporté le triplé, et Arfaoui dit que de nombreux souvenirs heureux seront emportés en Catalogne.

Elle a déclaré dans un message d'adieu sur Instagram : "Je ne peux pas dire grand-chose tout simplement parce que je ne réalise pas ce qui se passe. Tout ce que je peux dire, c'est merci à Manchester de nous avoir donné tout cet amour et merci à nos amis. Ma famille City va me manquer. Je suis arrivée à Manchester sans attentes et j'en repars en tant qu'épouse, mère et avec les meilleurs amis que l'on puisse souhaiter. J'ai suivi City partout, rêvant de remporter la Ligue des champions, mais ce qui s'est passé a dépassé mes espérances. Je garderai tout le monde dans mon cœur. Mon @ilkayguendogan, tu as été incroyable et j'étais fier de toi à chaque match. A jamais le capitano du Treble !"

L'influenceuse italienne Arfaoui, qui a des racines algériennes, a changé de discours depuis octobre 2022, lorsqu'elle s'était emportée sur les médias sociaux contre la nourriture proposée à Manchester. Elle avait alors déclaré : "Désolée, je suis triste pour être honnête, mais rien. J'ai tellement essayé de trouver un bon restaurant, mais la nourriture est horrible partout. Impossible de trouver un vrai italien ou de bons sushis ou simplement de la nourriture fraîche... tout est congelé.