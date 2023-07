Le message de Houssem Aouar à Mourinho pour la CAN !

Le milieu algérien, Houssem Aouar, a commenté la possibilité de disputer la Coupe d’Afrique avec son pays.

Après avoir joué pour l’équipe de France, Houssem Aouar a changé de nationalité sportive et a opté pour l’Algérie. En juin dernier, l’ancien lyonnais a disputé ses deux premiers matches avec les Fennecs.

Entre la Roma et l’Algérie, Aouar a fait son choix

Aujourd’hui, le milieu offensif est déterminé à continuer son parcours avec les Verts et à en défendre le maillot le plus souvent possible. Il souhaite notamment le faire en hiver prochain à l’occasion de la CAN 2024, même si la période coïncide avec le calendrier européen.

Tout juste transféré à la Roma, Aouar aurait pu redouter le fait qu’une participation au tournoi continental soit problématique vis-à-vis de son nouveau club. Mais, ce n’est pas le cas. Il est certain que ses dirigeants comprendront son envie de jouer pour son pays.

Dans un entretien à la Corriere dello Sport, Aouar a confié : « Avant tout, je suis très fier de représenter l’Algérie. Et je suis persuadé que la Roma, qui possède un effectif très fort, est capable de faire sans moi durant la période de la CAN ».

Aouar envoie donc un message clair à José Mourinho. En janvier prochain, il donnera clairement la priorité à sa sélection si jamais il est convoqué par Djamel Belmadi.

La décision d’Aouar est honorable et elle tranche avec celle qu’ont pu prendre d’autres joueurs par le passé. Andy Delort, par exemple, avait refusé de participer à la dernière CAN au Cameroun afin de pouvoir assurer sa place de titulaire à l’OGC Nice.