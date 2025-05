Le message de Bellingham à son frère

FC Barcelone vs Real Madrid

Jude Bellingham a adressé un message X à son frère Jobe après la montée en Premier League de Sunderland aux dépens de Sheffield United.

Lors d'une finale de barrages de Championship palpitante, les Black Cats ont remonté un déficit en première période pour s'imposer 2-1, submergeant leurs supporters et confirmant leur retour en première division. Tyrese Campbell avait donné l'avantage aux Blades en début de match, profitant d'une ouverture du score poussive de Sunderland. Mais la situation s'est inversée après la pause grâce à des buts d'Eliezer Mayenda et de Tom Watson, complétant un retournement de situation saisissant et confirmant la place des Black Cats parmi l'élite anglaise.

La star du Real Madrid et de l'Angleterre, Jude, n'a pas tardé à célébrer la montée de son jeune frère Jobe, lui téléphonant sur FaceTime depuis le vestiaire des Merengues. Pendant l'appel, Jobe, encore dans l'euphorie de la victoire de son équipe et de sa médaille de Championship fièrement accrochée à son cou, a été vu en train de mordre sa médaille avec jubilation. Jude a répondu par un message sincère et sincère, simplement écrit : « Tellement fier ! Debout, debout, debout ! » — un aperçu sans filtre du lien émotionnel qui unit les deux stars du football anglais.

Alors que les supporters de Sunderland célèbrent leur retour en Premier League, l’avenir de Jobe demeure incertain. Son ascension fulgurante a attiré l’attention de grands clubs européens, le Borussia Dortmund et l’Eintracht Francfort étant cités parmi les prétendants potentiels. Reste maintenant à savoir si les Black Cats parviendront à le conserver pour leur campagne en première division.

Alors que Jobe célèbre sa promotion, son frère aîné Jude se tourne désormais vers la compétition internationale. Le Real Madrid disputera la Coupe du Monde des Clubs le mois prochain, organisée aux États-Unis, et sera placé dans le Groupe H, où il affrontera Al-Hilal (Arabie saoudite), Pachuca (Mexique) et le RB Salzbourg (Autriche). Après avoir manqué les titres de la Liga et de la Ligue des champions, Jude aura pour objectif de terminer la saison avec un trophée alors que Madrid cherche à affirmer sa domination sur la scène mondiale.