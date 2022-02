Le message d’Ancelotti aux supporters du PSG

Mardi soir, Carlo Ancelotti va retrouver le PSG, le club où il a dirigé entre 2012 et 2013. Même s’il n’est resté qu’une seule saison, le technicien italien garde un très bon souvenir de son passage dans la capitale française. C’est ce qu’il a confié en creux lors de la conférence de presse d’avant-match.

Si « Carletto » a aimé Paris, c’est aussi parce que sa relation avec les supporters est particulière. Ces derniers l’ont récemment désigné comme le meilleur coach de l’histoire. Une reconnaissance à laquelle l’intéressé ne reste pas insensible.

« J'ai un très bon souvenir de mon temps à Paris. Je suis heureux d'être le meilleur entraîneur de l'histoire pour les supporters. Mauricio fait du bon travail ici car ce n'est pas facile et qu'il y a beaucoup de pression. Cette confrontation c'est un match top », a-t-il déclaré ce lundi.

Même si l’histoire s’est assez mal terminée avec la direction, Ancelotti a aussi affirmé avoir pris beaucoup de plaisir à coacher cette équipe. « Pour moi entraîner n'est pas difficile. C'était un plaisir ici à Paris et cela l'est au Real Madrid. Plus le club est grand et plus j'ai de plaisir. »

« Pas un match difficile à préparer »

Le Real compte 13 titres européens alors que le PSG n’en a remporté aucun pour l’instant. Il y a un sacré déséquilibre dans ce domaine-là. Mais aura-t-il un impact sur la confrontation de mardi ? Ancelotti ne le pense pas. « Les deux équipes ont la pression car c'est un grand adversaire en face. C'est la pression qu'il y a lors de ce genre de matchs. Il ne faut pas penser à l'avenir, il faut bien préparer ce match et gérer la pression, a-t-il prévenu. Il y a de la motivation, c'est face à une équipe spectaculaire dans un grand stade. Pour un entraîneur ce n'est pas un match difficile à préparer car les joueurs sont motivés et je suis certains qu'ils seront à 100% dans la tête. Après il faut faire un plan mais je pense que ce n'est pas trop difficile pour moi ou pour Mauricio ».

Pour rappel, Ancelotti a été le coach qui a offert au PSG son premier titre de champion de France au 21e siècle et après 18 ans d’attente.