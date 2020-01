Le mercato du Bayern Munich est terminé selon Rummenigge

Dans un entretien à Goal et Spox, le cacique du Bayern a mis un terme au mercato du club allemand.

Le dirigeant du Bayern a évoqué plusieurs sujets lors de l'évènement SPOBIS à Düsseldorf. Il a notamment évoqué les les transferts en janvier:

"Non, nous ne ferons plus rien. Notre reprise après la pause hivernale a été très bon et nous fait regarder notre situation de manière plus détendue. Nous devons admettre que notre équipe était assez mince lors de notre match contre le Hertha. Mais maintenant, les choses se sont beaucoup atténuées avec des résultats alors que plusieurs joueurs blessés reviennent. Nous avons une grande équipe et je ne suis pas d'avis de faire quelque chose, juste parce que la fenêtre est ouverte.", a tonné le patron munichois.

Le coach du Bayern Hansi Flick, qui avait remplacé Niko Kovac, a de nouveau reçu un vote de confiance de la part du boss : "Nous avons dit très clairement avant Noël que l'entraîneur restera jusqu'à l'été. Je tiens à le dire haut et fort: Hansi fait un excellent travail, nous sommes totalement satisfaits de lui et donc tout est possible."

"Sous Hansi Flick, Alphonso Davies a eu un grand développement et il a plusieurs fois fait joué Joshua Zirkzee. Il donne aux jeunes joueurs une place dans notre équipe", a encore confié Rummenigge.