Le mercato de tous les dangers pour les Bleus

À moins d'un an de l'Euro en Allemagne, plusieurs joueurs de l'équipe de France pourraient chambouler leur itinéraire cet été. Petit tour d'horizon.

Ils devraient rester

En football plus qu'ailleurs, rien n'est gravé dans le marbre. Le jeu du mercato réserve trop de surprises, chaque année, pour ne pas imaginer un départ inopiné. Mais pour ces joueurs de l'équipe de France, un transfert dans les semaines à venir serait une vraie surprise. Et dans cette catégorie - la plus rassurante - on retrouve un certain nombre de cadres, à commencer par Antoine Griezmann.

Le numéro 7 des Bleus s'est refait une santé à l'Atlético de Madrid depuis son Mondial réussi. "J’ai déjà dit que j’étais très heureux à l’Atlético, a lâché Grizou au micro de Téléfoot. Mon principal objectif, c’est de gagner la Liga avec eux. Parce que je n’ai jamais gagné la Liga, ça fait presque 12 ans que je suis là-bas. Et pourquoi pas faire quelque chose de grand en Ligue des champions. Je suis bien là-bas, je suis heureux. Ma famille est bien.. Il n’y aura pas de changement."

Plus discret, Adrien Rabiot a prolongé son contrat avec la Juventus pour une saison supplémentaire. Tout comme Olivier Giroud, doyen lié à l'AC Milan jusqu'en 2024. Ce devrait être le calme plat, aussi, pour Kingsley Coman, épanoui au Bayern Munich, et toute une pléiade de jeunes défenseurs centraux : Dayot Upamecano (Bayern Munich), Ibrahima Konaté (Liverpool) et William Saliba (Arsenal). Un petit groupe auquel devrait se joindre Wesley Fofana, trop onéreux pour tenter ses courtisans malgré le côté imprévisible du board de Chelsea. Enfin, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni incarnent la relève du Real Madrid, à des degrés divers, tandis que Brice Samba sera amené à découvrir la Ligue des Champions avec Lens, le club qui l'a fait exploser.

Ils sont dans le flou

Les affaires se corsent pour un certain nombre d'éléments. Tous les regards sont évidemment braqués sur la superstar Kylian Mbappé. Le dernier rassemblement des Bleus a été placé sous le signe de ce feuilleton. Bombardé de questions sur son avenir après avoir exprimé son désir de ne pas prolonger son contrat au PSG jusqu'en 2025, le capitaine de l'équipe de France n'a pas dévié de sa ligne directrice : il honorera son contrat à Paris jusqu'au bout. Mais dans cette télénovela, aucune hypothèse n'est à exclure. Le quotidien Marca a même fait état d'un rapprochement entre les parties pour une prolongation de contrat avec un bon de sortie dans un an. Ce dossier peut-il perturber le buteur ? Mbappé ne cesse de le clamer : ce type de pression est devenu son pain quotidien depuis qu'il a 14 ans...

Moins préparés, des joueurs notables du groupe France comme Mike Maignan, Théo Hernandez, Benjamin Pavard ou Jules Koundé animeront aussi ce mercato. Les deux Rossoneri auraient peu goûté la mise à l'écart du mythique Paolo Maldini à l'AC Milan. Le latéral du Bayern Munich, de son côté, a publiquement exprimé ses velléités de départ après 5 ans de bons et loyaux services en Bavière. Un transfert de Jules Koundé serait plus difficile à imaginer un an après l'arrivée du défenseur au FC Barcelone, mais l'ancien Bordelais n'apprécierait guère son rôle de latéral droit.

Enfin, des valeurs marchandes notables sont naturellement transférables vers des écuries plus ambitieuses. L'Eintracht Francfort pourrait réaliser une plus value-value phénoménale avec Randal Kolo Muani, arrivé il y a un an en provenance de Nantes gratuitement et courtisé par Manchester United, le Bayern Munich et le PSG. Les Monégasques Axel Disasi et Youssouph Fofana ont également pris du galon après être devenus vice-champions du monde au Qatar. Enfin, Mattéo Guendouzi semble à un tournant de sa carrière malgré son attachement à l'OM.

Ils démarrent une nouvelle aventure, avec les risques qui vont avec

Entamer un nouveau chapitre lors d'une année paire est toujours un défi ardu. Il faut retrouver un environnement propice à l'épanouissement, apprendre une nouvelle culture, parfois une nouvelle langue. Autant d'éléments qui peuvent altérer la performance. C'est pourtant ce cahier des charges qui attendra Christopher Nkunku et Marcus Thuram. Les deux jeunes attaquants incarnent l'avenir de l'attaque tricolore. L'ancien titi du PSG démarre une nouvelle aventure à Chelsea après son explosion au RB Leipzig.

Chez les Blues, au sein d'un club qui navigue à vue depuis un an, sa force de caractère sera mise à l'épreuve. Autre valeur montante de Bundesliga, Marcus Thuram a quant à lui opté pour l'AC Milan afin de poursuivre sa progression. Mais comme Nkunku, le fils de Lilian découvrira un championnat et un univers plus concurrentiel. Didier Deschamps scrutera les performances de ses deux gâchettes avec un œil un peu plus avisé...