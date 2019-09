Le mercato anglais pourrait rentrer dans le rang

Les clubs de Premier League ont demandé à ce que les dates de leur mercato soient réétudiées et calquées de nouveau sur ceux des autres championnats.

Est-ce la fin de l’exception anglaise ? Deux années durant, les formations de se sont entendues pour que leur mercato estival prenne fin la veille de la reprise du championnat. Un choix pour lequel ils ont même été salués par certains de leurs voisins. Pourtant, il serait question désormais de revenir aux vieilles habitudes d’antan.

Selon le quotidien britannique The Times, les dirigeants des 20 clubs de l’élite discutent actuellement de la possibilité de changer de nouveau les dates du marché des transferts, de sorte à pouvoir recruter et vendre jusqu’au début du septembre.

Le motif de ce rétropédalage ? C’est la volonté de suivre le même calendrier que les autres championnats majeurs, et pouvoir ainsi s’organiser en conséquence. Et, également, avoir la possibilité de remplacer les joueurs blessés après l’entame du championnat en vue des compétitions européennes.

À titre d’exemple, cet été, et ont été pénalisés avec les pertes respectives d’Alisson et de Leroy Sané sur blessure alors que la compétition avait déjà repris, même si les Eastlands ont eu une semaine pour chercher un suppléant à leur ailier allemand. Un cas de figure problématique et qu’ils espèrent donc ne pas revivre.