Barça : Ousmane Dembélé, bientôt l’ultimatum ?

Sous contrat jusqu’en juin prochain, Ousmane Dembélé pourrait ne pas prolonger avec le Barça, qui ne le laissera en revanche pas partir libre.

J-247. Le 30 juin prochain, Ousmane Dembélé ne sera officiellement plus un joueur du FC Barcelone. C’est en tout cas ce qu’indique son contrat. Et, pour l’instant, rien ne dit que l’ailier français le prolongera avant l’échéance. Au sein du club catalan, l’inquiétude et l’espoir se mélangent. Avec une stratégie établie.

La stratégie du Barça

Selon Mundo Deportivo, le Barça va tout faire pour prolonger Dembélé avant le 1er janvier, moment à partir duquel il sera autorisé à négocier avec le club de son choix. Une opération séduction qui a d’ores et déjà commencé, en témoigne la confiance maintenue envers l’ancien Rennais alors que celui-ci n’a pas encore joué le moindre match cette saison. Énième blessure oblige…

Nos confrères expliquent que le club catalan va surtout s’atteler à convaincre le joueur, son agent Moussa Sissoko étant davantage partisan du départ, pour des raisons qui lui appartiennent. Et les arguments seront sportifs, et non financiers. En effet, le Barça envisagerait même de baisser le salaire de Dembélé… tout en incluant de lucratives primes à son contrat. Une prime au jeu, donc.

Baisse de salaire… mais grosses primes ?

Le vainqueur de la dernière Coupe du Roi parviendra-t-il à ses fins ? Difficile à dire pour l’instant, mais un départ libre de Dembélé au terme de la saison serait un terrible désaveu pour le Barça. Rappelons que le joueur a été acheté pour plus de 120 millions d’euros au Borussia Dortmund en 2017, suite au départ de Neymar pour Paris, et qu’il n’a jamais vraiment réussi à confirmer depuis.

L'article continue ci-dessous

Mais Dembélé n’a que 24 ans et, malgré ses soucis physiques, il conserve une énorme marge de progression. Ce qui explique donc la volonté du Barça de le prolonger, sans oublier l’image terrible qu’enverrait un départ libre. Dans tous les cas, celui-ci a vraisemblablement peu de chance de se produire.

Attention à Newcastle cet hiver

Car si "Dembouz" refuse la prolongation, alors il sera vendu cet hiver, à six mois de la fin de son bail. Une chose semble certaine : cela se fera pour bien moins de 120 millions d’euros. À l’heure actuelle, le Français est estimé à 50 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, mais les enchères pourraient grimper au vu de sa cote sur le marché… et de l’intérêt du nouveau (très) riche : Newcastle.