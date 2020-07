Le médecin de l'Ukraine décède du coronavirus

Triste nouvelle du côté de la sélection ukrainienne de football, qui a perdu son médecin, décédé du Covid-19.

La sélection ukrainienne a annoncé avoir perdu son médecin, des suites du Covid-19. Atteint du virus depuis plusieurs semaines, Anton Khudayev est décédé à l'âge de 48 ans.

En poste depuis 2016 aux côtés notamment d'Andreï Shevchenko dans le staff de l'équipe nationale, ce dernier occupait les mêmes fonctions depuis 20 ans au Metalist Kharkiv.

"Le président de la Fédération ukrainienne de football Andriy Pavelko et le personnel d'encadrement de l'équipe nationale d' dirigée par Andriy Shevchenko expriment leurs profondes condoléances à la famille et aux amis d'Anton Khudayev à la suite de cette perte irréparable", a notamment écrit la fédération ukrainienne dans un communiqué.

"Pendant plus de 20 ans, Anton Yevgenyevich Khudayev a été médecin pour le Metalist de Kharkiv, et depuis 2016, il s'occupe de l'équipe nationale (...) Nous sommes profondément attristés, ainsi que toute l'équipe nationale et la famille du football ukrainien."

En mars dernier, Andreï Shevchenko avait comparé la pandémie à la catastrophe de Tchernobyl, qui avait frappé le pays en 1986.