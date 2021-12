Le match Algérie - Gambie vers une annulation

Dans le cadre de sa préparation pour la Coupe d’Afrique des Nations, qui démarre le 9 janvier prochain, l’Algérie devait affronter la Gambie ce vendredi à Doha. Ce match a de fortes chances d’être annulé. Et pour cause : le camp gambien est décimé par des absences en raison de Covid-19.

Pas moins de 14 joueurs des Scorpions ont été testés positifs. Et à ces défections, il y a aussi ceux que les clubs européens n’ont pas daigné libérer. Tom Saintfielt, le sélectionneur, a déploré cette situation sur les réseaux sociaux et a confirmé que la partie face aux Fennecs ne se tiendra certainement pas.

L’Algérie perd Feghouli sur blessure

Djamel Belmadi, son homologue algérien, avait déjà prévenu la veille qu’il y avait un risque d’annulation. Même son groupe à lui n’est pas au complet. S’il a pu récupérer Youcef Belaili et Islam Slimani, il est toujours privé de Benayada et de Bendebka (covid-19) ainsi que de Sofiane Feghouli (blessé). Le dernier nommé risque même de rater les premiers matches de la CAN.

Avant de s’envoler pour le Cameroun, l’Algérie peut encore espérer disputer un match de préparation. Celui face aux Black Stars de Ghana, le 5 janvier. Un test grandeur nature et durant lequel les Verts vont essayer d’étirer leur série d’invincibilité. Ils en sont à 33 matches sans le moindre faux-pas.

Durant la compétition, les champions d’Afrique en titre vont défier successivement le Sierra-Léone, la Guinée Equatoriale et la Cote d’Ivoire. La Gambie, de son côté, défiera la Tunisie, le Mali et la Mauritanie.