Le Maroc enchaine face aux Comores

Le Maroc répond présent en ce début de la CAN. Après avoir dominé le Ghana lors de son premier match (1-0), la sélection de Vahid Halilhodzic a confirmé ce vendredi en prenant le meilleur sur la sélection des Comores. Victorieux 2-0, les Lions de l’Atlas sont déjà assurés de disputer les 8es de finale de ce tournoi.

Le Maroc a survolé les débats

Longtemps, et même si la partie était à sens unique, il n’y a eu qu’un but d’écart au tableau d’affichage. Selim Amallah avait fait le plus dur pour les siens. Le milieu de terrain du Standard de Liège a fait la différence au quart d’heure du jeu. Après avoir éliminé deux opposants sur des feintes, il a armé un tir croisé et le cuir a fini au fond.

Les Marocains ont pris confiance après cette ouverture du score précoce, mais ils n’en ont pas vraiment profité. Devant les buts adverses, ils ont fait preuve d’un manque criant d’efficacité. Et les fois où ils ont cru visé juste le dernier rempart comorien les a frustrés avec de belles parades : contre Boufal à la 74e, face à Hakimi à la 77e et devant Aguerd et Saiss à la 88e.

Il y a aussi deux frappes sur les montants de la part des Marocains, signées Aguerd (37e) et Amallah (72e). Un manque de bol que les Maghrébins n’ont cependant pas eu à déplorer au coup de sifflet final.

En-Nesyri a raté un pénalty

Il y a eu beaucoup d’opportunités dans le jeu pour le Maroc, et aussi sur les coups de pieds arrêtés. Youssef En-Nesyri, entré en cours de jeu, en a vendangé la principale. A la 83e minute, il a tiré un pénalty plein axe et le gardien Ben Boina a repoussé le cuir du bout du pied. Dans la minute suivante, le gardien a remporté un autre duel avec l’attaquant de Séville. Mais, le brillant gardien a quand même fini par s’incliner. A la 89e, il s’est fait battre par Aboukhlal.

Malgré de multiples vendanges, le Maroc a donc su sortir vainqueur de cette confrontation. Et il s’agit de sa 10e victoire d’affilée, toutes compétitions confondues. Il lui reste un match dans cette phase de poules contre le Gabon, mais il comptera pour du beurre. Les Lions de l’Atlas peuvent déjà se projeter vers les 8es de finale.