Le Mans - PSG : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Mans vs Paris Saint-Germain

Le Mans et le PSG s’affrontent mardi en 8es de finale de la Coupe de France. Toutes les dernières informations sur cette confrontation c'est ici.

Après la Ligue 1 ce weekend, la semaine sera marquée par les rencontres de la Coupe de France. La compétition refait surface avec les matchs des 8es de finale qui offrent quelques duels intéressants. Parmi les affiches prévues pour ce nouveau tour, il y aura un affrontement entre le Paris Saint-Germain et Le Mans, ce mardi.

Le Mans va jouer ses chances à fond

6e de National, Le Mans (28 pts) est sur une bonne dynamique ces dernières semaines. Les Sang et Or sont, en effet, sur une série de cinq matchs sans défaite. Une dynamique que le club va essayer de conserver contre le PSG, ce mardi. Tombeur de Valenciennes en 16es de finale (1-1, 4-3. TAB), Le Mans tentera de s’offrir un exploit face aux Parisiens en Coupe de France. Une tâche qui s’annonce compliquée pour les Mucistes qui devront être très concentrés face au grand favori de la compétition.

Le PSG doit éviter le piège muciste

De son côté, le PSG a le vent en poupe en ce moment. Tout sourit au club de la capitale qui a remporté quatre de ses cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues, en plus d’un nul. Champion en titre et grand favori au sacre en Coupe de France, Paris devra toutefois éviter de se faire piéger face au Mans, mardi. Leader de Ligue 1, le Paris Saint-Germain (1er, 50pts) devrait profiter de ce match pour préparer le choc contre Monaco (3e, 37 pts) le weekend prochain.

Horaire et lieu du match

Le Mans – PSG

8es de finale de Coupe de France

Lieu : Stade Marie-Marvingt

A 21h10, heure française

Les compos probables du match Le Mans - PSG

Le Mans : Hatfout – Yohu, Eyoum, Lamgaez – Ribelin, Rossignol, Bernardeau, Lauray, Burlet – Rabillard, Gueye

PSG : Tenas – Zague, Beraldo, Pacho, Hernandez – Ruiz, Neves, Mayulu – Doué, Ramos, Kvaratskhelia

Sur quelle chaîne suivre le match Le Mans - PSG ?

La rencontre entre Le Mans et le Paris Saint-Germain sera à suivre ce mardi 04 février 2025 à partir de 21h10 sur BeIN Sports 1 et France 2. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.