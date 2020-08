Le LOSC cède face à Brest en amical

A quelques jours de l’entame du championnat, Lille a concédé un revers inquiétant face au Stade Brestois.

Le LOSC n’est pas encore au point en vue de la reprise du championnat. C’est ce qu’on pourrait en déduire au vu de la prestation et du résultat signés ce dimanche par les Dogues à l’occasion de leur dernière sortie amicale. Les Nordistes se sont inclinés 2-1 face à Brest.

Jonathan David, la nouvelle recrue des Dogues, était présent sur le terrain. Et, il a même marqué un but (35e, 1-1) mais cela n’a pas suffi pour dominer les Finistériens. Ces derniers ont remporté la mise grâce à des réalisations de Belkebla (17e) et Battochio (86e).

Logiquement, cette sortie à l’envers n’a pas été du gout de Christophe Galtier, le coach de l’équipe. "Il y a encore beaucoup de réglages à faire, notamment dans la manière de récupérer le ballon et où on doit le récupérer, a-t-il déclaré au coup de sifflet final. C'était l'un de nos points forts la saison dernière et ça va le redevenir. Il y a eu des mauvais placements, on n'est pas sortis sur le porteur de manière coordonnée mais ça va s'améliorer. Et ça doit."

Le bilan des Dogues en cette période de préparation est assez alarmant. Sur les six matches qu’ils ont joués, ils ont été très fébriles derrière, avec un total de huit buts encaissés. Leur entraineur a admis que c’était trop : « C'est regrettable de perdre, même avec beaucoup de changements (neuf) dans l'équipe en deuxième période. Ce n'est jamais agréable de finir par une défaite, les résultats en préparation n'ont pas été extra, loin de là (…) On a encaissé huit buts en six matches et oui, ça m'inquiète ».

entame son parcours en championnat par une opposition face au à domicile. Un duel contre le 3e du dernier exercice qui semble arriver trop vite pour José Fonté et ses coéquipiers.