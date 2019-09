Le logo de la Coupe du Monde 2022 dévoilé

L’emblème officiel de la Coupe du Monde 2022 a été dévoilé ce mardi par la FIFA.

On sait à quoi ressemblera l’emblème de la prochaine Coupe du Monde, prévue en 2022 au . Les instances internationales et les organisateurs l’ont présenté au public ce mardi à 20h22 heure locale.

Pour cet évènement, le Qatar a voulu faire les choses en grand et fait en sorte que dans le moindre recoin de son pays, les résidents puissent le découvrir simultanément grâce aux projections effectuées sur les plus grands édifices du pays.

Ainsi la Doha Tower, l'amphithéâtre du village culturel Katara, le souk Waqif, le complexe Msheireb Downtown Doha et le fort Al Zubarah, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ont tous été illuminés par le logo.

L’emblème officiel de la 22ème édition de la #WorldCup 🏆 a été dévoilé.

Cet emblème incarne la vision d’un événement qui rassemble et implique le monde entier, tout en mettant en valeur le beau jeu et la culture arabe de la région.⚽️



Sur son site internet, FIFA a fait une description de ce logo, en justifiant le choix des couleurs, de la forme et des motifs : « L'emblème incarne les valeurs d'un événement qui connecte et unit le monde entier, en plus de rassembler des éléments qui évoquent la culture arabe et le football. Les ondulations de l'emblème font allusion aux dunes des déserts de sable si caractéristiques du pays hôte, tandis que sa forme est à la fois celle du chiffre huit - comme le nombre d'enceintes magnifiques qui accueilleront la compétition - et celle du symbole de l'infini, qui vient souligner les innombrables interconnexions qu'implique la compétition. Reprenant les contours du trophée de la , l'emblème de la compétition s'inspire en son sommet du foulard traditionnellement porté au Qatar. »

Pour rappel, cette 22e édition du tournoi planétaire démarrera le 21 novembre et s’achèvera le 18 décembre 2022. Ça sera la toute première Coupe du Monde disputée durant cette période de l’année.