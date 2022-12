Le journaliste américain Grant Wahl décède pendant Pays-Bas-Argentine

Le journaliste sportif américain Grant Wahl est décédé alors qu'il couvrait le quart de finale du Mondial entre les Pays-Bas et l'Argentine.

L'homme de 48 ans était présent au stade Lusail pour le quart de finale, samedi soir. Selon plusieurs rapports, il a été victime d'une urgence médicale pendant les prolongations du match et n'a pu être réanimé.

Dans un communiqué, US Soccer a déclaré : "Toute la famille du football américain a le cœur brisé d'apprendre que nous avons perdu Grant Wahl.

"Les fans de football et de journalisme de grande qualité savaient que nous pouvions toujours compter sur Grant pour nous livrer des histoires perspicaces et divertissantes sur notre sport et ses principaux protagonistes : les équipes, les joueurs, les entraîneurs et les nombreuses personnalités qui font du football un sport à part.

"Ici, aux États-Unis, la passion de Grant pour le football et son engagement à améliorer son profil dans notre paysage sportif ont joué un rôle majeur en aidant à susciter l'intérêt et le respect pour notre beau sport.

"Tout aussi important, la croyance de Grant dans le pouvoir du jeu pour faire avancer les droits de l'homme était, et restera, une inspiration pour tous.

"Grant a fait du football l'œuvre de sa vie, et nous sommes dévastés par le fait que lui et ses brillants écrits ne seront plus parmi nous."

Sur Twitter, la femme de Wahl, le Dr Celine Gounder, a déclaré : "Je suis tellement reconnaissante pour le soutien de la famille de football de mon mari Grant Wahl & de tant d'amis qui m'ont tendu la main ce soir. Je suis complètement sous le choc".

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a également publié une déclaration : "C'est avec incrédulité et une immense tristesse que j'ai été informé du décès du célèbre journaliste sportif Grant Wahl, alors qu'il effectuait un reportage sur un match de quart de finale pendant la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar.

"Son amour pour le football était immense et ses reportages manqueront à tous ceux qui suivent le football mondial.

"Au nom de la FIFA et de la communauté du football, nous exprimons nos plus sincères condoléances à son épouse Céline, à sa famille et à ses amis dans ce moment très difficile."

Wahl avait couvert huit Coupes du monde masculines et féminines, et avait déjà été candidat à la présidence de la FIFA en 2011. Il était également connu en tant qu'auteur, ayant écrit le livre "The Beckham Experiment", sur l'arrivée de David Beckham en MLS en 2007.