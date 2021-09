Jean-Paul Belmondo, qui a rendu l’âme ce lundi, était un grand admirateur du club francilien. Il avait même participé à sa création.

Jean-Paul Belmondo, l’un des plus grands acteurs français de l’histoire, a rendu l’âme ce lundi à l’âge de 88 ans. Ce grand personnage était connu pour ses prouesses derrière la caméra, mais il l’était aussi pour certains de ses hobbies comme sa passion pour le ballon rond. Une passion incarnée par un club, à savoir le Paris SG.

L’un des mécènes du PSG

Dans les années 70, et alors qu’il était au sommet de sa carrière d’acteur, « Bébél » avait participé à la création du club francilien. En compagnie de quatre autres personnes, il avait aidé Daniel Hechter pour le financement de cet ambitieux projet. Paris souffrait de l’absence d’un grand club de football en son sein et il y a donc personnellement remédié.

Belmondo ne s’est pas contenté de participer à la genèse du PSG. Il en est resté un grand fan pendant le reste de sa vie. Et ses présences fréquentes dans l’espace VIP du Parc des Princes en témoignent. Même quand il n’était pas au mieux sur le plan physique à la suite de son AVC en 2001, il se débrouillait pour venir assister aux matches de son équipe fétiche. Il avait notamment suivi de près l’épopée victorieuse en Coupe des Coupes en 1996. Michel Denisot, le président parisien de l’équipe, était son grand ami. Après l’annonce de sa mort, ce dernier avait d’ailleurs été parmi les premiers à lui rendre hommage. "Au PSG, il était comme chez lui", a-t-il confié à son sujet.

« Jean-Paul Belmondo a été l'un des fondateurs du PSG. Avec Hechter, Borelli ou Enrico (Macias), ils ont été à l'origine de l'ADN du PSG, fait de passion, une passion parfois exagérée, qui ne plaît pas à tout le monde », a déclaré de son côté Alain Cayzac, l’un des anciens présidents du club sur RMC Sport. Même Didier Deschamps, le sélectionneur national, y est allé de son mot de sympathie envers le célèbre acteur lors de la conférence de presse précédant le match contre la Finlande : "C'est la perte d'un monument du cinéma français. J'ai eu le privliège de discuter plusieurs fois avec lui, avec beaucoup d'humilité. C'est un grand personnage qui nous quitte. Mes condoléances à ses proches".

Un grand admirateur du sport

Tout en supportant Paris, celui qui a crevé l’écran dans les films tels que « À bout de souffle » (1960), « Un singe en hiver » (1962), « L’Homme de Rio » (1964), « Le Magnifique » (1973) ou « Le Professionnel (1981 )» était bien entendu un grand fan de l’équipe de France. Il était aux premières loges pour assister notamment au sacre des Bleus à la Coupe du Monde 1998.

Plus jeune, Belmondo ne se limitait pas au rôle du spectateur dans le football. Il en était lui-même un pratiquant. Lors de ses années lycées, il aimait se produire en tant que gardien de but. Mais il a ensuite préféré les planches des théâtres, plutôt que les terrains des stades. Plus tard, dans les années 60, pour s’amuser durant son temps libre, il avait créé sa propre équipe, appelée « Polymusclés ». Certains de ses amis de longue date y évoluaient comme Michel Drucker, Claude Brasseur et Sacha Distel.

La figure incontournable du 7e art français adorait le football, mais aussi le sport de manière générale. C’était également un grand pratiquant de boxe, et il lui arrivait également de faire du tennis. Enfin, de son propre aveu, c’était un grand lecteur de L’Equipe. Le quotidien sportif ne le quittait jamais même lors de ses cours d’école.