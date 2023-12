Le Havre - Nice : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

L’OGC Nice veut étirer sa bonne dynamique jusqu’à la fin de la phase aller. Cela passe par un bon résultat au HAC.

L’OGC Nice est l’équipe surprise de la première partie de la saison en Ligue 1, avec un total de 32 points récoltés en 15 matches. Et elle va chercher à le rester jusqu’au bout. Par la force des choses, le seul résultat espéré pour le déplacement au HAC est une victoire.

Nice sur ses gardes

L’emporter en terre normande ne sera pas une partie de plaisir. La formation de Luka Elsner (11e au classement général) ayant prouvé depuis l’entame de la saison qu’elle pouvait tenir tête aux équipes du premier tiers du tableau. Néanmoins, le Gym a quand même largement les moyens de bien négocier ce déplacement.

En restant fidèles à leurs principes de jeu, les hommes de Farioli ont de bonnes chances de revenir avec les points victorieux du Stade Océane. D’autant plus que Nice n’a perdu aucun de ses 8 derniers matches face aux promus en championnat. Dante et consorts font donc souvent respecter la hiérarchie face aux équipes émanant de l’étage inférieur.

Les Aiglons peuvent être d’autant plus confiants que le HAC traverse actuellement une passe délicate. Kuzyayev et ses partenaires connaissent une vraie panne sèche. Aucun but n’a été marqué de leur part depuis 4 matches. Cela constitue leur pire série dans l’élite depuis 1993/1994.

Un match n’est cependant jamais gagné en avance. Nice a donc intérêt à se méfier. Après tout, c’est face à une équipe en pleine crise qu’ils ont essuyé leur seul et unique revers en championnat (c’était contre Nantes, il y a deux semaines). Une expérience à ne pas reproduire.

Horaire et lieu du match

Le Havre – Nice

16e journée de Ligue 1

Stade Océane, à 17h

Les compos probables du Havre - Nice

Le Havre : Desmas; Sangante, Kinkoue, Salmier, Operi; Toure; Nego, Kuzyayev, Kechta, Ayew; Alioui

Nice : Bulka; Lotomba, Todibo, Dante, Bard; Rosario, Ndayishimiye, Boudaoui; Moffi, Laborde, Boga

Sur quelle chaine suivre le match Le Havre - Nice

La rencontre entre Le Havre et Nice sera à suivre ce samedi à partir de 17h sur Prime Vidéo. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, grâce au Pass My Ligue 1.