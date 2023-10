Le Havre - Lens : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le Havre et le RC Lens s’affrontent dans le cadre de la 9e journée de Ligue 1 française. Les dernières infos ici.

C’est la reprise des championnats après la trêve internationale. En France, la Ligue 1 aborde sa neuvième journée avec un duel opposant Le Havre au RC Lens au Stade Océane, ce vendredi, en ouverture.

Deux équipes en quête de rebond

Le Havre (13e, 9 points), qui sort d’une cuisante défaite (3-0) contre l’Olympique de Marseille, va tenter de se relancer. Les protégés de Luka Elsner sont en quête de leur troisième victoire de la saison en Ligue 1. Après huit journées de championnat, Le Havre compte deux victoires, trois matchs nuls et deux trois cette saison. En dépit de ses deux derniers revers d'affilée contre Lille (0-2) et l'OM (3-0), les Bleu ciel et Bleu marine restent sur un bon début de saison.

S'abonner à Amazon Prime Video dès aujourd'hui

De l’autre côté de la ligne de bataille, le RC Lens, qui est sur une série de cinq matchs sans défaite toutes compétitions confondues, va tenter de se relancer après son match nul (1-1) contre Lille lors de la précédente journée. Franck Haise, qui s’est prononcé sur la suspension de Youcef Atal, vise la troisième victoire de son club en Ligue 1 cette saison. Les Sang et Or comptent notamment deux victoires, quatre défaites et deux matchs nuls. Ce qui les place juste derrière Le Havre avec 8 points.

Horaire et lieu du match

Le Havre – Lens

9e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Océane

A 21h française

Les équipes probables du Le Havre – Lens

Le Havre: Desmas - El Hajjam, Sangante, Lloris, Operi - Touré, Kouziaïev, Kechta - Nego, Bayo, Alioui.

Lens: Samba - Aguilar, Khusanov, Danso, Machado, Frankowski - Abdul Samed, Diouf - Sotoca, Wahi, Fulgini

Sur quelle chaîne suivre le match Le Havre – Lens

La rencontre entre Le Havre et Lens sera à suivre ce vendredi 20 octobre 2023 à partir de 21h sur Prime Video. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, Pass my Ligue 1.