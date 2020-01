Le groupe du PSG contre Monaco

Thomas Tuchel, le coach du PSG, a convoqué 19 éléments pour la réception de l’AS Monaco, programmée ce dimanche.

A l’occasion de la 20e journée de , Paris défie ce dimanche au Parc des Princes (21h). Pour cette rencontre, et vu que l’infirmerie s’est vidée, Thomas Tuchel a eu l’embarras du choix pour composer son groupe. Le technicien allemand a donc dû faire quelques déçus.

Tandis qu’Abdou Diallo est en phase de reprise et que les jeunes Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche ont été convoqués avec les U19 pour participer à la Coupe Gambardella, Ander Herrera, Layvin Kurzawa, Eric-Maxim Choupo-Moting et Thilo Kehrer ont tous été laissés de côté pour ce duel avec l’équipe monégasque.

Pour le reste, c’est du grand classique chez les champions de . Le quatuor magique, celui qui fait tant parler de lui depuis quelques semaines et qui commence à donner satisfaction tactiquement, sera bien sûr présent.

Le groupe parisien et la compo probable

Position Le groupe du PSG Gardiens Marcin Bulka, Keylor Navas, Sergio Rico Défenseurs Juan Bernat, Colin Dagba, Presnel Kimpembe, Marquinhos, Thomas Meunier, Thiago Silva Milieux Angel Di Maria, Julian Draxler, Idrissa Gueye, Leandro Paredes, Pablo Sarabia, Marco Verratti Attaquants Edinson Cavani, Mauro Icardi, Kylian Mbappe, Neymar

La compo probable du PSG : Navas - Meunier, Marquinhos, Thiago Silva, Bernat - Paredes, Verratti - Di Maria, Mbappé, Icardi, Neymar.

Les principaux absents : Diallo (reprise), Kouassi, Aouchiche (Gambardella), Bakker, Choupo-Moting, Herrera, Innocent, Kehrer, Kurzawa, Mbe Soh (choix)