Le gros indice de Papin sur le prochain entraineur de l'OM

Jean-Pierre Papin a donné un indice sur le profil du prochain entraineur de l’OM, dimanche.

L’Olympique de Marseille est actuellement sans entraineur. Le club va profiter de la fin de saison pour trouver un nouveau coach. Selon L’Equipe, les dirigeants souhaitent boucler ce dossier avant le début du mois de juin. Problème, le club phocéen peine à convaincre ses cibles. A quelques jours de l’échéance fixée par l’OM, Jean-Pierre Papin a donné un indice sur le genre d’entraineur qui réussirait au club provençal.

Jean-Pierre Papin valide le choix du Bayern sur Vincent Kompany

C’est le chantier le plus important du mercato de l’OM. Le club marseillais souhaite signer un entraineur qui aura la lourde mission de le ramener au premier plan. Mais les choses se compliquent pour Marseille alors que sa priorité, Paulo Fonseca, est plus proche de l’AC Milan. Pourtant, l’Olympique de Marseille pourrait faire comme le Bayern Munich qui a décidé de signer Vincent Kompany. Un choix qu’approuve notamment Jean-Pierre Papin.

« Non. Rien n’est fait par hasard au Bayern. Ils veulent repartir sur un nouveau cycle. Ils vont laisser partir des joueurs cadres et se relancer avec un nouvel entraîneur plus jeune, un nouvel effectif. Kompany a déjà prouvé qu’il avait les épaules. Je valide ce choix », explique l’ex-international français dans une interview accordée à Ouest-France.

Papin invite l’OM à s’inspirer du Bayern

L’Olympique de Marseille et le Bayern Munich ont la particularité d’avoir été refoulé par plusieurs entraineurs ces derniers mois. Outre Paulo Fonseca, Matias Almeyda a également dit non à Marseille et Sergio Conceição ne devrait pas rejoindre le club non plus. Ainsi, Jean-Pierre Papin a laissé entendre que l’OM pourrait s’inspirer du Bayern en misant aussi sur un jeune entraineur prometteur.

« Oui, l’avenir passe par la jeunesse, je pense. Mais on n’a malheureusement pas une baguette magique. Le Bayern a choisi cette option-là. J’espère que nous choisirons la bonne aussi », confie l’entraineur de la réserve marseillaise qui a refusé ensuite de donner sa préférence entre les trois priorités de l’OM. « Ma préférence parmi les 3 (Haise, Fonseca, Conceição) ? Moi, je ne veux rien. À Pablo Longoria et Mehdi Benatia, (conseiller sportif de l’OM) de décider ce qu’ils veulent… », conclut JPP.