Mercato, un nouvel entraineur snobe l'OM

L’Olympique de Marseille a de nouveau, été recalé par un autre entraineur ces dernières heures.

A l’instar de la capitale française avec le PSG, l’été sera très mouvementé dans la cité phocéenne. Pourtant, l’Olympique de Marseille n’aura pas de compétition européenne à jouer la saison prochaine. Le club phocéen n’a pas pu accrocher la 7e place qualificative pour l’Europe malgré sa victoire lors de la dernière journée contre Le Havre (0-2). C’est donc essentiellement qui va animer l’été de l’OM, en quête même d’un nouvel entraineur pour la saison prochaine. Une recherche compliquée pour les Phocéens qui ont été snobés par un autre coach ces dernières heures.

La grande galère de l’OM pour le poste d’entraineur

La rencontre contre Le Havre dimanche dernier était la dernière de la carrière de Jean-Louis Gasset. Même s’il n’a pas pu qualifier l’OM pour l’Europe, le technicien français a réussi à finir sur une victoire. Cependant, son départ avait été anticipé par le club qui recherche un entraineur pour la saison prochaine depuis plusieurs semaines.

Les dirigeants marseillais ont alors jeté leur dévolu sur Paulo Fonseca et en a fait leur priorité. Mais l’actuel coach du LOSC ne viendra pas dans la cité phocéenne si l’on s’en tient aux dernières nouvelles sur le dossier. En plus du Portugais, l’Olympique de Marseille doit faire une croix sur Roberto De Zerbi, qui préférerait faire une pause après son départ de Brighton.

Matias Almeyda refoule l’OM

Outre le Portugais et l’Italien, l’OM aurait également jeté son dévolu sur Matias Almeyda à en croire les informations de L’Equipe. Mais ce dernier non plus ne viendra pas dans la cité phocéenne. En effet, Sportime révèle ce mardi que le technicien argentin n’aurait aucune intention de quitter la Grèce. L’actuel entraineur de l’AEK Athènes refuserait même de discuter avec d’autres écuries bien qu’il reçoive plusieurs offres à l’étranger.

Le média indique en plus que Matias Almeyda se projetterait déjà sur la saison prochaine avec le club grec en préparant son effectif. L’OM devra donc chercher ailleurs encore que l’Argentin, sous contrat avec l’AEK Athènes jusqu’en 2028, dispose d’une clause libératoire de 10 millions d’euros dans son contrat.