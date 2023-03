Le gros coup de gueule de Beye contre le PSG et sa direction

Le coach du Red Star, Habib Beye, a dénoncé la politique en place au sein de l’autre club de la capitale.

Habib Beye est connu pour ne pas avoir sa langue dans sa poche. Et, ce dimanche, le Franco-Sénégalais ne s’est pas gêné pour dire ce qu’il pense de la nouvelle élimination du PSG en Ligue des Champions. Il a pointé du doigt tout ce qui ne va pas actuellement au sein de ce club.

Beye regrette Tuchel

Pour commencer, sur le plateau de Canal Football Club, Beye a commencé par dénoncer le manque d’exigence qu’il y a à Paris et ce à tous les étages. « L’échec en Ligue des Champions était plus ou moins annoncé, dans la construction de l’effectif. On a parlé de l’institution, de l’effectif, mais il y aussi l’état d’esprit et de l’identité. Personne ne remet en question la qualité de l’effectif intrinsèquement, mais l’instituions ne contrôle pas le projet. Il y a une incohérence à ce niveau-là ».

L’actuel entraineur du Red Star a poursuivi en soulignant qu’au PSG les entraineurs ne décident de rien et que c’est ça le vrai problème. « Le projet cela ne doit pas être Messi, Mbappé et Verratti. C’est donner le pouvoir à un entraineur. Quand Tuchel a commencé à avoir ce pouvoir, on le lui a repris. Leonardo a voulu asseoir son autorité. C’est qui qui décide de l’équipe aujourd’hui ? On n’a pas donné le pouvoir a quelque de remettre en question Messi. Dans ce cas-là tu peux amener n’importe quel coach, ça ne fonctionnera pas ». Il cite ensuite en exemples les clubs qui ont réussi à l’échelle continentale : « L’entraineur doit faire des choix forts dans une compétition très exigeante. Klopp et Guardiola ont ce pouvoir ».

Beye doute de l’honnêteté de Galtier

Et quand on lui affirme que Galtier a peut-être les mains liés à cause des décisions venant d’en haut, Beye rétorque : « Je ne sais même pas s’il a identifié le problème. Quand j’entends que Bithsiabu, un jeune gamin, est responsable du but pris, et que Verratti n’y est pour rien alors qu’il est responsable à 2000% alors je me dis soit il ne dit pas la vérité soit il est malhonnête. Verratti, il n’a pas progressé d’un iota depuis 10 ans ».